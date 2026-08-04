E.C.VITÓRIA
Jair Ventura vê "totais condições" de aplicar virada sobre o Athletico
Técnico do Vitória concedeu entrevista após a derrota na Arena da Baixada
O Esporte Clube Vitória saiu atrás no confronto com o Athletico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, 3, a equipe comandada por Jair Ventura perdeu por 2 a 0 e terá que buscar uma remontada no jogo de volta.
Em entrevista concedida na Arena da Baixada, Jair Ventura lamentou o gol perdido por Renê no começo da partida e a expulsão de Martínez, que, segundo o técnico, aconteceu em um bom momento do Vitória no duelo.
"Começamos com a chance clara do Renê aos 3 minutos, a bola na trave que teria mudado a história do jogo. E aí a gente acaba sofrendo um gol. No segundo tempo a gente volta melhor, colocamos o Erick para ter um pouco mais de construção. A gente começa o ter controle do jogo, mesmo jogando fora, aí tem a expulsão e mais um gol", iniciou Jair.
O treinador de 47 anos demonstrou confiança na classificação para as quartas e voltou a citar o peso do Barradão, onde o Leão da Barra costuma ser forte. Ele também relembrou sobre a virada sobre o Flamengo, na quinta fase.
"A gente tem todas as condições de reverter em casa. O Vitória é para quem acredita. A nossa torcida vai fazer a parte dela, vai encher e com certeza a gente vai buscar, lutar a cada segundo para conseguir os gols necessários e conseguir a classificação junto com a nossa torcida", garantiu Ventura.
Vale lembrar que esse placar de 2 a 0 a gente conseguiu contra o Flamengo. Jair Ventura - Técnico do Vitória
Rendimento fora de casa segue abaixo
Mais uma vez questionado sobre o mau desempenho do Vitória fora de casa, Jair Ventura não entrou em maiores detalhes sobre como reverter o cenário. O técnico falou sobre focar em trabalhar para "reverter esse quadro o quanto antes".
"A gente não consegue repetir o nosso desempenho fora de casa, tirando na Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil a gente não consegue repetir. Estamos trabalhando incessantemente para que possamos reverter esse quadro o quanto antes. Que a gente possa também conseguir as nossas vitórias fora de casa, ter uma situação melhor. Não só depender da nossa força do Barradão", reconheceu.
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Erick no banco em dois jogos
Um dos principais jogadores do Rubro-Negro, Erick voltou a sair do banco de reservas pelo segundo jogo seguido. Ventura admitiu que a saída do atacante da equipe titular foi por queda de desempenho.
"Rendimento. Erick é muito importante, sou defensor dele, mas caiu de rendimento e ninguém tem cadeira cativa. Isso aconteceu no início do ano, ele saiu do time e voltou muito bem", admitiu.
Vitória terá que buscar virada
Para conseguir se classificar às quartas de final, a equipe comandada por Jair Ventura terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.
O segundo confronto com o time paranaense está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.