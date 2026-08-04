Jair Ventura vê "totais condições" de aplicar virada sobre o Athletico

O Esporte Clube Vitória saiu atrás no confronto com o Athletico pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, 3, a equipe comandada por Jair Ventura perdeu por 2 a 0 e terá que buscar uma remontada no jogo de volta.

Em entrevista concedida na Arena da Baixada, Jair Ventura lamentou o gol perdido por Renê no começo da partida e a expulsão de Martínez, que, segundo o técnico, aconteceu em um bom momento do Vitória no duelo.

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"Começamos com a chance clara do Renê aos 3 minutos, a bola na trave que teria mudado a história do jogo. E aí a gente acaba sofrendo um gol. No segundo tempo a gente volta melhor, colocamos o Erick para ter um pouco mais de construção. A gente começa o ter controle do jogo, mesmo jogando fora, aí tem a expulsão e mais um gol", iniciou Jair.

O treinador de 47 anos demonstrou confiança na classificação para as quartas e voltou a citar o peso do Barradão, onde o Leão da Barra costuma ser forte. Ele também relembrou sobre a virada sobre o Flamengo, na quinta fase.

"A gente tem todas as condições de reverter em casa. O Vitória é para quem acredita. A nossa torcida vai fazer a parte dela, vai encher e com certeza a gente vai buscar, lutar a cada segundo para conseguir os gols necessários e conseguir a classificação junto com a nossa torcida", garantiu Ventura.

Vale lembrar que esse placar de 2 a 0 a gente conseguiu contra o Flamengo. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Rendimento fora de casa segue abaixo

Mais uma vez questionado sobre o mau desempenho do Vitória fora de casa, Jair Ventura não entrou em maiores detalhes sobre como reverter o cenário. O técnico falou sobre focar em trabalhar para "reverter esse quadro o quanto antes".

"A gente não consegue repetir o nosso desempenho fora de casa, tirando na Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil a gente não consegue repetir. Estamos trabalhando incessantemente para que possamos reverter esse quadro o quanto antes. Que a gente possa também conseguir as nossas vitórias fora de casa, ter uma situação melhor. Não só depender da nossa força do Barradão", reconheceu.

Erick no banco em dois jogos

Um dos principais jogadores do Rubro-Negro, Erick voltou a sair do banco de reservas pelo segundo jogo seguido. Ventura admitiu que a saída do atacante da equipe titular foi por queda de desempenho.

"Rendimento. Erick é muito importante, sou defensor dele, mas caiu de rendimento e ninguém tem cadeira cativa. Isso aconteceu no início do ano, ele saiu do time e voltou muito bem", admitiu.

Vitória terá que buscar virada

Para conseguir se classificar às quartas de final, a equipe comandada por Jair Ventura terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o time paranaense está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.