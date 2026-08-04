Titularidade em risco? Renê cai de produção e vive seca de gols

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Um dos destaques do Esporte Clube Vitória na temporada, o atacante Renê vive seu período de maior dificuldade desde que desembarcou no Barradão. O camisa 91 marcou apenas um gol nas suas últimas nove partidas por todas as competições.

Vice-artilheiro do Vitória em 2026, com 10 gols, Renê teve a principal oportunidade de balançar as redes na derrota de 2 a 0 para o Athletico, nesta segunda-feira, 3, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Ele saiu cara a cara com o goleiro Santos, mas acertou a trave.

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A chance desperdiçada logo aos 3 minutos de jogo fez falta, já que o Leão da Barra ainda empatava por 0 a 0 naquele momento e não balançou as redes posteriormente. O técnico Jair Ventura lamentou o gol perdido.

No jogo de hoje começamos com uma chance clara aos três minutos, poderia mudar a história. Jair Ventura - Técnico do Vitória

O único tento anotado por Renê neste recorte foi na derrota de 3 a 1 para o Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro. Veja abaixo o levantamento:

Últimos nove jogos de Renê pelo Vitória

Athletico 2 x 0 Vitória - Copa do Brasil ❌

Vitória 0 x 4 Palmeiras - Brasileirão ❌

Remo 2 x 0 Vitória - Brasileirão ❌

Botafogo 0 x 0 Vitória - Brasileirão ❌

Vitória 1 x 0 Vasco - Brasileirão ❌

Vitória 2 x 1 Fortaleza - Copa do Nordeste ❌

Fortaleza 1 x 2 Vitória - Copa do Nordeste ❌

Santos 3 x 1 Vitória - Brasileirão ⚽️

ABC 3 x 4 Vitória - Copa do Nordeste ❌

Renê e Arthur Dias na Arena da Baixada - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Seca reacende debate pela titularidade

Apesar da má fase de Renê, outro centroavante do elenco rubro-negro já vive momento distinto. Artilheiro do Leão no ano, com 13 gols, Renato Kayzer participou diretamente de 9 bolas na redes (7 gols e 2 assistências) em seus 12 últimos jogos.

Kayzer, inclusive, foi autor do único gol do Vitória desde o fim da pausa para a Copa do Mundo, que garantiu o resultado positivo de 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão. Além disso, o camisa 79 foi decisivo nas finais da Copa do Nordeste.

Com isso, o debate pela titularidade na centroavância da equipe baiana volta a reacender. Jair Ventura, inclusive, voltou a deixar claro que ninguém tem "cadeira cativa" nos 11 iniciais. "A baixa ofensiva já acontecia antes, por isso a mudança do esquema".

Vitória terá que buscar virada

Para conseguir se classificar às quartas de final, o Vitória terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o time paranaense está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador.