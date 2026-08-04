Atores da série Ted Lasso ganham camisas do Vitória; veja momento

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Os atores Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Tanya Reynolds, que fazem parte do elenco da série 'Ted Lasso', foram presenteados com camisas do Esporte Clube Vitória em uma ação realizada pelo influenciador baiano João Marcelo Cunha, conhecido como 'João Jedi', do portal Omelete.

A iniciativa foi divulgada pelo clube baiano e pelo Omelete nesta terça-feira, 4, repercutindo nas redes sociais e chamou a atenção de torcedores do Rubro-Negro.

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Torcedor declarado do Vitória e criador de conteúdo voltado à cultura pop, João Jedi aproveitou a entrevista de divulgação da quarta temporada da produção, da Apple TV, para entregar os uniformes aos artistas.

Sudeikis, Hunt e Reynolds interpretam, respectivamente, os personagens Ted Lasso, Coach Beard e Alice Chilton na série.

Sucesso de Ted Lasso

Lançada em 2020, Ted Lasso acompanha a trajetória de um treinador de futebol americano que assume o comando de um clube inglês, mesmo sem experiência prévia no futebol. O enredo conquistou o público e a crítica, transformando a série em um sucesso global.

Entre os principais reconhecimentos, estão os prêmios Emmy de Melhor Série de Comédia em 2021 e 2022, além de diversas outras premiações ao longo dos anos.