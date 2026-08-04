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E.C.VITÓRIA

Atores da série Ted Lasso ganham camisas do Vitória; veja momento

Influenciador baiano presenteou o elenco da renomada série

João Grassi
Por
Elenco de Ted Lasso é presenteado com camisas do Vitória
Elenco de Ted Lasso é presenteado com camisas do Vitória - Foto: Reprodução | Instagram

Os atores Jason Sudeikis, Brendan Hunt e Tanya Reynolds, que fazem parte do elenco da série 'Ted Lasso', foram presenteados com camisas do Esporte Clube Vitória em uma ação realizada pelo influenciador baiano João Marcelo Cunha, conhecido como 'João Jedi', do portal Omelete.

A iniciativa foi divulgada pelo clube baiano e pelo Omelete nesta terça-feira, 4, repercutindo nas redes sociais e chamou a atenção de torcedores do Rubro-Negro.

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Torcedor declarado do Vitória e criador de conteúdo voltado à cultura pop, João Jedi aproveitou a entrevista de divulgação da quarta temporada da produção, da Apple TV, para entregar os uniformes aos artistas.

Sudeikis, Hunt e Reynolds interpretam, respectivamente, os personagens Ted Lasso, Coach Beard e Alice Chilton na série.

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Sucesso de Ted Lasso

Lançada em 2020, Ted Lasso acompanha a trajetória de um treinador de futebol americano que assume o comando de um clube inglês, mesmo sem experiência prévia no futebol. O enredo conquistou o público e a crítica, transformando a série em um sucesso global.

Entre os principais reconhecimentos, estão os prêmios Emmy de Melhor Série de Comédia em 2021 e 2022, além de diversas outras premiações ao longo dos anos.

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esporte clube vitória ted lasso

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