Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

NÃO SERÁ FÁCIL!

Vitória busca repetir feito de 2010 para avançar na Copa do Brasil

Leão da Barra enfrenta o Athletico na próxima quinta-feira, 6

João Grassi
Por
| Atualizada em
Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil
Athletico 2x0 Vitória - Copa do Brasil - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá uma missão difícil na próxima quinta-feira, 8, no Estádio Manoel Barradas. Após perder por 2 a 0 para o Athletico no jogo de ida das oitavas de final, na Arena da Baixada, o Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Caso devolva o placar com duas bolas na rede de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que não há nenhum critério de desempate além do saldo.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Diante do cenário complicado, o histórico mostra que o Vitória já esteve em situações semelhantes — e, na maioria das vezes, não conseguiu reverter. Em toda a história da competição, o Leão conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols apenas uma vez.

Vitória em desvantagem de dois gols na Copa do Brasil

  • 1991 – quartas de final: derrota por 2 a 0 para o Remo (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado
  • 1997 – quartas de final: derrota por 2 a 0 para o Grêmio (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado
  • 1998 – quartas de final: derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro (ida) e vitória por 1 a 0 (volta) – eliminado
  • 2002 – quartas de final: derrota por 3 a 1 para o Figueirense (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado
  • 2011 – primeira fase: derrota por 3 a 1 para o Botafogo-PB (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado
  • 2017 - quarta fase: derrota por 2 a 0 para o Paraná (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado

Leia Também:

SECA

Titularidade em risco? Renê cai de produção e vive seca de gols
Titularidade em risco? Renê cai de produção e vive seca de gols imagem

DESFALQUE

Vitória perde titular para jogo de volta contra o Athletico
Vitória perde titular para jogo de volta contra o Athletico imagem

E.C.VITÓRIA

Jair Ventura vê "totais condições" de aplicar virada sobre o Athletico
Jair Ventura vê "totais condições" de aplicar virada sobre o Athletico imagem

Única virada em campanha histórica

O único caso em que o Vitória reverteu uma desvantagem desse tamanho aconteceu em 2010, na campanha que levou o clube à final da Copa do Brasil. Após perder por 3 a 1 para o Corinthians de Alagoas no jogo de ida, fora de casa, o Rubro-Negro respondeu com uma goleada por 4 a 0 no Barradão e garantiu a classificação.

A trajetória seguiu marcante, quando passou por Vasco da Gama, Goiás e Atlético-GO, até a decisão contra o Santos. Na final, o Leão voltou a sair atrás ao perder por 2 a 0 na Vila Belmiro. Na partida de volta, venceu por 2 a 1 em Salvador, mas acabou com o vice-campeonato.

Em busca de uma nova história

Para conseguir se classificar às quartas de final, o Vitória terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta contra o Athletico. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o Furacão está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, na capital baiana.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas