NÃO SERÁ FÁCIL!
Vitória busca repetir feito de 2010 para avançar na Copa do Brasil
Leão da Barra enfrenta o Athletico na próxima quinta-feira, 6
O Esporte Clube Vitória terá uma missão difícil na próxima quinta-feira, 8, no Estádio Manoel Barradas. Após perder por 2 a 0 para o Athletico no jogo de ida das oitavas de final, na Arena da Baixada, o Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.
Caso devolva o placar com duas bolas na rede de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que não há nenhum critério de desempate além do saldo.
Diante do cenário complicado, o histórico mostra que o Vitória já esteve em situações semelhantes — e, na maioria das vezes, não conseguiu reverter. Em toda a história da competição, o Leão conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols apenas uma vez.
Vitória em desvantagem de dois gols na Copa do Brasil
- 1991 – quartas de final: derrota por 2 a 0 para o Remo (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado
- 1997 – quartas de final: derrota por 2 a 0 para o Grêmio (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado
- 1998 – quartas de final: derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro (ida) e vitória por 1 a 0 (volta) – eliminado
- 2002 – quartas de final: derrota por 3 a 1 para o Figueirense (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado
- 2011 – primeira fase: derrota por 3 a 1 para o Botafogo-PB (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado
- 2017 - quarta fase: derrota por 2 a 0 para o Paraná (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado
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Única virada em campanha histórica
O único caso em que o Vitória reverteu uma desvantagem desse tamanho aconteceu em 2010, na campanha que levou o clube à final da Copa do Brasil. Após perder por 3 a 1 para o Corinthians de Alagoas no jogo de ida, fora de casa, o Rubro-Negro respondeu com uma goleada por 4 a 0 no Barradão e garantiu a classificação.
A trajetória seguiu marcante, quando passou por Vasco da Gama, Goiás e Atlético-GO, até a decisão contra o Santos. Na final, o Leão voltou a sair atrás ao perder por 2 a 0 na Vila Belmiro. Na partida de volta, venceu por 2 a 1 em Salvador, mas acabou com o vice-campeonato.
Em busca de uma nova história
Para conseguir se classificar às quartas de final, o Vitória terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta contra o Athletico. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.
O segundo confronto com o Furacão está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, na capital baiana.