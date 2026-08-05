Vitória busca repetir feito de 2010 para avançar na Copa do Brasil

O Esporte Clube Vitória terá uma missão difícil na próxima quinta-feira, 8, no Estádio Manoel Barradas. Após perder por 2 a 0 para o Athletico no jogo de ida das oitavas de final, na Arena da Baixada, o Rubro-Negro precisa vencer por três gols de diferença para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Caso devolva o placar com duas bolas na rede de vantagem, a vaga será decidida nos pênaltis. Vale lembrar que não há nenhum critério de desempate além do saldo.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante do cenário complicado, o histórico mostra que o Vitória já esteve em situações semelhantes — e, na maioria das vezes, não conseguiu reverter. Em toda a história da competição, o Leão conseguiu reverter uma desvantagem de dois gols apenas uma vez.

Vitória em desvantagem de dois gols na Copa do Brasil

1991 – quartas de final : derrota por 2 a 0 para o Remo (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado

: derrota por 2 a 0 para o Remo (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado 1997 – quartas de final : derrota por 2 a 0 para o Grêmio (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado

: derrota por 2 a 0 para o Grêmio (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado 1998 – quartas de final : derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro (ida) e vitória por 1 a 0 (volta) – eliminado

: derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro (ida) e vitória por 1 a 0 (volta) – eliminado 2002 – quartas de final : derrota por 3 a 1 para o Figueirense (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado

: derrota por 3 a 1 para o Figueirense (ida) e empate em 3 a 3 (volta) – eliminado 2011 – primeira fase : derrota por 3 a 1 para o Botafogo-PB (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado

: derrota por 3 a 1 para o Botafogo-PB (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado 2017 - quarta fase : derrota por 2 a 0 para o Paraná (ida) e empate em 0 a 0 (volta) – eliminado

Única virada em campanha histórica

O único caso em que o Vitória reverteu uma desvantagem desse tamanho aconteceu em 2010, na campanha que levou o clube à final da Copa do Brasil. Após perder por 3 a 1 para o Corinthians de Alagoas no jogo de ida, fora de casa, o Rubro-Negro respondeu com uma goleada por 4 a 0 no Barradão e garantiu a classificação.

A trajetória seguiu marcante, quando passou por Vasco da Gama, Goiás e Atlético-GO, até a decisão contra o Santos. Na final, o Leão voltou a sair atrás ao perder por 2 a 0 na Vila Belmiro. Na partida de volta, venceu por 2 a 1 em Salvador, mas acabou com o vice-campeonato.

Em busca de uma nova história

Para conseguir se classificar às quartas de final, o Vitória terá que ganhar por três gols de diferença no duelo de volta contra o Athletico. Caso vença por dois gols, força a disputa de pênaltis.

O segundo confronto com o Furacão está marcado para quinta-feira, 6, às 20h, no Barradão, na capital baiana.