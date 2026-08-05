E.C.VITÓRIA
Zagueiro da base da Vitória é convocado para Seleção Brasileira
Equipe Sub-15 do Brasil se prepara para a Liga Evolução Conmebol
Promessa das divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Silva voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 para dois amistosos contra o Uruguai, que serão realizados nos dias 19 e 22 de agosto.
O grupo se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no próximo dia 13, para o início dos treinamentos visando a Liga Evolução da Conmebol. Os duelos com os uruguaios também serão disputados no Centro de Treinamento da CBF.
Além do defensor rubro-negro, outros representantes de clubes do Nordeste presentes no elenco são Yan Borges, do Sport, e José Kayck, do Ceará. A convocação conta com 25 nomes ao todo. Veja abaixo:
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Convocação da Seleção Brasileira Sub-15
GOLEIROS
- Arthur Lourenço (Internacional)
- Arthur Santin (Flamengo)
DEFENSORES
- Enzo Costa (Palmeiras)
- Pietro Gomes (Atlético-MG)
- Maurício Barbosa (Internacional)
- Valmir Ribeiro (Flamengo)
- Guilherme Borges (Internacional)
- Sandro Silva (Vitória)
- Gustavo Galan (Palmeiras)
- Yan Borges (Sport)
MEIO-CAMPISTAS
- Diego Bento (Vasco)
- Lucas Jorge (São Paulo)
- Lucas Splichal (Corinthians)
- Gabriel Leite (Palmeiras)
- Brener Paulino (Internacional)
- José Kayck (Ceará)
- Gabriel Castor (Grêmio)
ATACANTES
- Gabriel Bueno (Palmeiras)
- Igor Macedo (Corinthians)
- Kleber Santos (Santos)
- Samuell Oliveira (Fluminense)
- Kelwin Araújo (Internacional)
- Kauã Souza (Flamengo)
- Asafe Fernandes (Internacional)
- Isaac Alves (Santos)