Zagueiro da base da Vitória é convocado para Seleção Brasileira

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Promessa das divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Silva voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 para dois amistosos contra o Uruguai, que serão realizados nos dias 19 e 22 de agosto.

O grupo se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no próximo dia 13, para o início dos treinamentos visando a Liga Evolução da Conmebol. Os duelos com os uruguaios também serão disputados no Centro de Treinamento da CBF.

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Além do defensor rubro-negro, outros representantes de clubes do Nordeste presentes no elenco são Yan Borges, do Sport, e José Kayck, do Ceará. A convocação conta com 25 nomes ao todo. Veja abaixo:

Convocação da Seleção Brasileira Sub-15

GOLEIROS

Arthur Lourenço (Internacional)

Arthur Santin (Flamengo)

DEFENSORES

Enzo Costa (Palmeiras)

Pietro Gomes (Atlético-MG)

Maurício Barbosa (Internacional)

Valmir Ribeiro (Flamengo)

Guilherme Borges (Internacional)

Sandro Silva (Vitória)

Gustavo Galan (Palmeiras)

Yan Borges (Sport)

MEIO-CAMPISTAS

Diego Bento (Vasco)

Lucas Jorge (São Paulo)

Lucas Splichal (Corinthians)

Gabriel Leite (Palmeiras)

Brener Paulino (Internacional)

José Kayck (Ceará)

Gabriel Castor (Grêmio)

ATACANTES