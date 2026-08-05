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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Zagueiro da base da Vitória é convocado para Seleção Brasileira

Equipe Sub-15 do Brasil se prepara para a Liga Evolução Conmebol

João Grassi
Por
Sandro Silva
Sandro Silva - Foto: Reprodução | Instagram

Promessa das divisões de base do Esporte Clube Vitória, o zagueiro Sandro Silva voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira Sub-15 para dois amistosos contra o Uruguai, que serão realizados nos dias 19 e 22 de agosto.

O grupo se apresentará na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), no próximo dia 13, para o início dos treinamentos visando a Liga Evolução da Conmebol. Os duelos com os uruguaios também serão disputados no Centro de Treinamento da CBF.

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Além do defensor rubro-negro, outros representantes de clubes do Nordeste presentes no elenco são Yan Borges, do Sport, e José Kayck, do Ceará. A convocação conta com 25 nomes ao todo. Veja abaixo:

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Convocação da Seleção Brasileira Sub-15

GOLEIROS

  • Arthur Lourenço (Internacional)
  • Arthur Santin (Flamengo)

DEFENSORES

  • Enzo Costa (Palmeiras)
  • Pietro Gomes (Atlético-MG)
  • Maurício Barbosa (Internacional)
  • Valmir Ribeiro (Flamengo)
  • Guilherme Borges (Internacional)
  • Sandro Silva (Vitória)
  • Gustavo Galan (Palmeiras)
  • Yan Borges (Sport)

MEIO-CAMPISTAS

  • Diego Bento (Vasco)
  • Lucas Jorge (São Paulo)
  • Lucas Splichal (Corinthians)
  • Gabriel Leite (Palmeiras)
  • Brener Paulino (Internacional)
  • José Kayck (Ceará)
  • Gabriel Castor (Grêmio)

ATACANTES

  • Gabriel Bueno (Palmeiras)
  • Igor Macedo (Corinthians)
  • Kleber Santos (Santos)
  • Samuell Oliveira (Fluminense)
  • Kelwin Araújo (Internacional)
  • Kauã Souza (Flamengo)
  • Asafe Fernandes (Internacional)
  • Isaac Alves (Santos)
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esporte clube vitória

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