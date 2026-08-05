Vitória é goleado em casa pelo Internacional no Brasileirão Sub-17

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O Esporte Clube Vitória recebeu o Internacional em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nesta terça-feira, 4, o Leãozinho perdeu por 3 a 0 no CT Manoel Pontes Tanajura, em Salvador.

O Rubro-Negro competia bem no início do primeiro tempo, mas acabou sofrendo um gol aos 44 minutos. Na segunda etapa, o time baiano se perdeu e foi vazado mais duas vezes, concretizando um resultado elástico a favor dos gaúchos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o duelo, o técnico Jeanderson Santana escalou sua equipe assim: Pedro Henrique; Hugo Furtado (Dátolo Emanuel), Geovane Pedro, Silas e Cauan Henrique; Luís Gustavo (Jorginho), Yarlen e Júlio César; Ygor Luan (Welton), Erick Kauã (Yuri Conca) e Pietro (Ruanderson).

Classificação e próximo compromisso

Com o resultado, o Vitória segue na 19ª posição do Brasileirão Sub-17, com quatro pontos. A equipe rubro-negra venceu apenas uma partida, empatou uma outra e perdeu oito jogos disputados na competição.

O próximo compromisso será diante do Fluminense, na próxima terça-feira, 11. O duelo acontecerá no Estádio Marcelo Vieira, na cidade do Rio de Janeiro, válido pela rodada 11.