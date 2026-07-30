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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

FÁBRICA DE TALENTOS

Vitória goleia por 5 a 0 e se despede da Copa do Brasil Sub-15

Rubro-Negro venceu o Paysandu na 5ª fase da competição

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Vitória venceu o Paysandu na Copa do Brasil Sub-15
Vitória venceu o Paysandu na Copa do Brasil Sub-15 - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O Vitória fez sua última participação na Copa do Brasil Sub-15 nesta quinta-feira, 30. Na disputa pelo 5º lugar, o Rubro-Negro venceu o Paysandu por 5 a 0, com gols de Daniel Alves, Guilherme Oliveira, Ricardo Alex, Willames e Clevison.

Assista os gols da partida:

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O Vitória terminou a primeira fase na liderança do Grupo A6, que também teve participação do Sport, o Lagarto-SE e o Centro Esportivo Olhodagüense-AL, com sete pontos em três jogos. A Fábrica de Talentos ganhou do Santa Cruz-RN e do Atlético-GO, mas perdeu pra o Internacional na terceira fase.

A final será disputada entre o Colorado e o Palmeiras, no próximo sábado, 1º, às 15h, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

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O Vitória se despede da competição com um dos artilheiros na sua equipe. O atacante Daniel Alves marcou sete gols e terminou como o terceiro maior goleador, atrás apenas para Gabriel Henrique, do Palmeiras, e Asafe, do Internacional.

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Tags

Copa do Brasil Sub-15 esporte clube vitória

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