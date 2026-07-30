Ronaldo rouba posto de Lucas Arcanjo após atuação contra o Fluminense

Após uma grande atuação contra o Fluminense na noite desta quarta-feira, 29, que garantiu o empate do Bahia por 0 a 0 no Maracanã, o goleiro Ronaldo roubou o posto de Lucas Arcanjo como o goleiro com mais gols evitados no Brasil no ano de 2026.



O dado, disponibilizado pela plataforma SofaScore, mede o desempenho de um goleiro ao comparar os gols que ele sofreu com a quantidade esperada de gols (xG) que ele deveria ter tomado com base nos chutes que enfrentou.

Antes da 21ª rodada do Brasileirão, o goleiro do Vitória liderava essa estatística não só no torneio, onde ele tinha um total de 3.76 gols evitados, mas também em toda a temporada, com 5.98 gols evitados ao longo de 31 jogos em 2026. Em resumo, o dado indicava que Lucas Arcanjo praticamente evitou que o Rubro-Negro Baiano sofresse seis gols.



Logo atrás dele apareciam Léo Vieira, com 3.65 gols evitados, e Ronaldo, com 3.58, de forma que os três melhores goleiros do Brasileirão neste critério pertenciam aos times da dupla BaVi, o que mudou de forma drástica nesta quarta-feira.

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Lucas Arcanjo era o goleiro com mais gols evitados no Brasileirão 2026 antes da rodada 21 - Foto: Reprodução

Ronaldo em alta

O goleiro do Bahia foi fundamental para garantir o empate do Bahia com o Fluminense, somando 10 defesas, cinco delas a partir de finalizações de dentro da área. Ao todo, Ronaldo registrou um total de 2.41 gols evitados no jogo, o que significa que ele evitou pouco mais de dois gols do Fluminense na partida.



A atuação ainda rendeu a Ronaldo uma nota 10 no SofaScore, a segunda de um goleiro neste Brasileirão. O primeiro a receber a nota máxima na plataforma foi justamente Léo Vieira, hoje reserva de Ronaldo, por conta de uma atuação contra o Vasco na segunda rodada, quando ele ainda estava na Chapecoense.

Lucas Arcanjo em baixa

Lucas Arcanjo, por sua vez, não conseguiu segurar o ataque do Palmeiras em uma partida marcada por polêmicas no Barradão. Com dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, o Vitória foi dominado pela equipe paulista e acabou derrotado por 4 a 0.



Individualmente, Lucas Arcanjo conseguiu fazer somente duas defesas, além de falhar em um dos gols do Palmeiras, terminando a partida com um saldo negativo. Estatisticamente, o goleiro registrou -2.36 gols evitados no jogo, o que significa que ele deveria ter evitado pouco mais que dois gols da equipe visitante.

A partida contra o Palmeiras, inclusive, foi a segunda consecutiva em que Lucas Arcanjo falha em um dos gols adversários. Contra o Remo, no último domingo, 26, o goleiro errou no primeiro gol marcado pela equipe paraense.



A sequência negativa veio justamente após a partida contra o Botafogo, quando ele teve uma das suas melhores atuações no ano e garantiu o empate por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos.

Lucas Arcanjo foi o melhor em campo contra o Botafogo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Por conta do bom desempenho, Arcanjo chegou a ter o nome citado nos debates sobre a renovação da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030.

Resultado pós-rodada 21

Após a má atuação contra o Palmeiras, Lucas Arcanjo deixou de ser o líder da estatística no Brasileirão, caindo para a oitava colocação do torneio no critério, com somente 0.94 gols evitados.



Enquanto isso, Ronaldo soma 5.96 gols evitados no Campeonato Brasileiro, liderando a estatística. Léo Vieira, com 3.65, ainda é o segundo melhor goleiro da competição no critério. Quem fecha o pódio é Fábio, do Fluminense, com 3.03 gols evitados no Brasileirão.

Ronaldo se tornou o goleiro com mais gols evitados no Brasileirão 2026 após a 21ª rodada - Foto: Reprodução

Ronaldo também é o goleiro com menos gols sofridos por jogo na competição (0.5).