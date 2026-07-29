CAMPEONATO BRASILEIRO
Ronaldo faz dez defesas e garante ponto do Bahia no Maracanã
Goleiro faz grande atuação, evita a derrota para o Fluminense e ajuda o Tricolor a subir na tabela
Com grande atuação do goleiro Ronaldo, o Esporte Clube Bahia empatou por 0 a 0 com o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ronaldo brilha e garante ponto importante no Maracanã
O arqueiro tricolor foi decisivo para que o Esquadrão deixasse o Maracanã com um ponto na bagagem. Ronaldo terminou a partida como um dos principais nomes do confronto, sendo responsável por segurar o empate sem gols ao realizar dez defesas, sendo cinco delas de dentro da área tricolor, durante o duelo contra a equipe carioca.
Tricolor sobe na tabela e se aproxima do G-4
Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni chegou ao terceiro empate consecutivo após a pausa para a Copa do Mundo e alcançou os 32 pontos na tabela de classificação.
O empate também fez o Bahia subir uma posição no Brasileirão. O Tricolor agora ocupa o 5º lugar, com dois pontos a menos que o próprio Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, que soma 34 pontos.
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Próximo jogo
O Bahia só volta a campo no dia 9 de agosto, um domingo, às 16h, quando enfrenta o Vasco, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Ficha técnica
Fluminense x Bahia
- O quê: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
- Data: 29 de julho
- Horário: 21h30
Escalações
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Zubeldía.
- Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem de Fluminense x Bahia
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
- 4º árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
- VAR: Daiane Muniz (SP)