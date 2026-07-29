Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO

Ronaldo faz dez defesas e garante ponto do Bahia no Maracanã

Goleiro faz grande atuação, evita a derrota para o Fluminense e ajuda o Tricolor a subir na tabela

Téo Mazzoni
Por
Com nove defesas, arqueiro é o destaque do empate sem gols no Maracanã, pela 21ª rodada da Série A.
Com nove defesas, arqueiro é o destaque do empate sem gols no Maracanã, pela 21ª rodada da Série A. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com grande atuação do goleiro Ronaldo, o Esporte Clube Bahia empatou por 0 a 0 com o Fluminense nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ronaldo brilha e garante ponto importante no Maracanã


O arqueiro tricolor foi decisivo para que o Esquadrão deixasse o Maracanã com um ponto na bagagem. Ronaldo terminou a partida como um dos principais nomes do confronto, sendo responsável por segurar o empate sem gols ao realizar dez defesas, sendo cinco delas de dentro da área tricolor, durante o duelo contra a equipe carioca.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Tricolor sobe na tabela e se aproxima do G-4

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Rogério Ceni chegou ao terceiro empate consecutivo após a pausa para a Copa do Mundo e alcançou os 32 pontos na tabela de classificação.

O empate também fez o Bahia subir uma posição no Brasileirão. O Tricolor agora ocupa o 5º lugar, com dois pontos a menos que o próprio Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, que soma 34 pontos.

Leia Também:

FORA!

Erick Pulga recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra Vasco
Erick Pulga recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra Vasco imagem

MERCADO DA BOLA

Lateral do Bahia explica desistência do Inter e ida ao São Paulo
Lateral do Bahia explica desistência do Inter e ida ao São Paulo imagem

CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia confirma desfalque no ataque antes de enfrentar o Fluminense
Bahia confirma desfalque no ataque antes de enfrentar o Fluminense imagem

Próximo jogo


O Bahia só volta a campo no dia 9 de agosto, um domingo, às 16h, quando enfrenta o Vasco, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Fluminense x Bahia

  • O quê: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data: 29 de julho
  • Horário: 21h30

Escalações

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Hulk. Técnico: Zubeldía.
  • Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Marcos Victor, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Nestor; Ademir, Erick Pulga e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem de Fluminense x Bahia

  • Árbitro: Raphael Claus (SP)
  • Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
  • Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)
  • 4º árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Fluminense

Relacionadas

Mais lidas