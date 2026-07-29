Erick Pulga recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra Vasco

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O Esporte Clube Bahia terá um desfalque importante para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Erick Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá de cumprir suspensão automática.

Atacante fica fora contra o Vasco



Com a advertência, o camisa 16 não poderá entrar em campo diante do Vasco, no próximo compromisso do Tricolor. As equipes se enfrentam no dia 9 de agosto, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada da Série A.





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Retorno acontece diante da Chapecoense



Suspenso, o jogador só retorna ao time na rodada seguinte. Erick Pulga volta a ficar à disposição para o duelo contra a Chapecoense, marcado para o dia 16 de agosto, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC).





Bahia empa com Fluminense no Maracanã



Até o momento da publicação desta matéria, Bahia e Fluminense ainda empatavam em 0 a 0 no Maracanã.