FORA!
Erick Pulga recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra Vasco
Camisa 16 cumpre suspensão automática
O Esporte Clube Bahia terá um desfalque importante para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Erick Pulga recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, 29, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e terá de cumprir suspensão automática.
Atacante fica fora contra o Vasco
Com a advertência, o camisa 16 não poderá entrar em campo diante do Vasco, no próximo compromisso do Tricolor. As equipes se enfrentam no dia 9 de agosto, domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada da Série A.
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Retorno acontece diante da Chapecoense
Suspenso, o jogador só retorna ao time na rodada seguinte. Erick Pulga volta a ficar à disposição para o duelo contra a Chapecoense, marcado para o dia 16 de agosto, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá, em Chapecó (SC).
Bahia empa com Fluminense no Maracanã
Até o momento da publicação desta matéria, Bahia e Fluminense ainda empatavam em 0 a 0 no Maracanã.