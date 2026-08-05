VAR de Vitória e Palmeiras é acusado de favorecer times do eixo

O VAR da derrota de 4 a 0 do Esporte Clube Vitória para o Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, voltou a se envolver em polêmicas. Nesta terça-feira, 4, durante a eliminação do Remo para o Santos, pela Copa do Brasil, Marco Aurelio Augusto Fazekas (MG) recomendou a revisão que resultou na expulsão do zagueiro Marllon.

O Remo foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos, no Mangueirão, em Belém, pelo duelo de volta das oitavas de final, e reclamou do cartão vermelho aplicado aos 24 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava empatada.

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A arbitragem de campo foi de Anderson Daronco (RS), que foi chamado por Fazekas para rever em vídeo uma disputa de Marllon com Caballero, do Peixe. A jogada foi interpretada como uma chance clara e manifesta de gol impedida pelo defensor remista, que acabou expulso.

Dirigente do Remo acusa arbitragem

Após a partida, o vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, criticou a atuação da arbitragem e citou diretamente o jogo do Vitória, que também foi marcado por decisões controversas da arbitragem. Ele chegou a dizer que um time da região Norte/Nordeste "mais uma vez foi prejudicado".

“O VAR, o árbitro acabaram com o jogo. O VAR não tinha que interferir em nenhum lance. E chamou o árbitro para interferir na expulsão do nosso jogador. Mesmo árbitro que fez o jogo entre Vitória e Palmeiras, e veja o que aconteceu”, afirmou o dirigente.

“E mais uma vez prejudica o time da região Norte/Nordeste. Prevalece o time do eixo. Absurdo o que aconteceu. Temos, urgentemente, que profissionalizar a arbitragem brasileira. Aquele lance nos prejudicou o jogo inteiro e consequentemente perdemos o VAR, o árbitro, a arbitragem brasileira mais uma vez prejudicou o Remo”, concluiu.

Marco Aurelio Augusto Fazekas - Foto: Divulgação | FMF

Polêmicas em Vitória x Palmeiras

A derrota sofrida pelo Vitória diante do Palmeiras, na última quarta-feira, 29, foi marcada por polêmicas de arbitragem. O lance mais reclamado pelo Leão da Barra envolveu a não expulsão do meia Maurício, que deu cotovelada no zagueiro Cacá.

Na sequência, dois jogadores rubro-negros acabaram expulsos: o próprio Cacá e Luan Cândido. Revoltado, o Vitória cancelou a entrevista do técnico Jair Ventura e o presidente Fábio Mota ficou responsável por falar com a imprensa.

"Noite triste, decepcionante para a torcida que veio aqui. O Brasil viu o jogo, ainda bem que o Brasil viu o jogo. Cacá levou cinco pontos no queixo e não foi por acaso", lamentou Mota, que posteriormente representou contra a arbitragem na CBF.

"Não quero me vitimizar, mas é difícil fazer futebol no Nordeste. Você tem um investimento menor, viaja mais e ainda tem que passar por esse tipo de coisa. É lamentável o que está acontecendo, muito lamentável", concluiu o presidente.