Copa do Brasil: Vitória tem retrospécto negativo precisando virar | A TARDE

O Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 22, pela 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo, que venceu o primeiro jogo por 1x0. Desta maneira, para garantir uma vaga nas oitavas de final, o Leão precisará vencer e quebrar um recorte negativo na competição: baixa porcentagem de vitórias no segundo jogo quando saiu perdendo.

No estádio Nilton Santos, o clube rubro-negro viu Carlos Eduardo balançar as redes aos 20 minutos do segundo tempo. Agora, do duelo de volta, contará com o apoio incondicional dos seus torcedores para lotarem o Barradão e assistirem o apito inicial às 19h.

Em um recorte analisado desde 2001, o início do século, nos jogos de ida e volta, o Vitória saiu perdendo em 23 oportunidades, divididas entre final, semifinal, quartas de final, oitavas, segunda fase e primeira fase. Porém, para frustração dos rubro-negros, o clube baiano só conseguiu reverter a derrota em classificação em nove confrontos.

A melhor "reversão" da história do Leão foi na temporada de 2010, na semifinal, quando perdeu na ida para o Atlético-Go por 1x0, mas conseguiu vencer na volta com um placar de 4x0, alcançando a inédita vaga à final da competição. Por outro lado, esta mesma temporada também foi um banho de água fria, já que saiu perdendo por 2x0 para o Santos, na grande decisão, e venceu a segunda partida por "apenas" 2x1, perdendo o título.

A última vez que o Leão da Barra conseguiu uma vaga na fase seguinte após sair perdendo foi em 2021, contra o Internacional, na 3ª fase. No primeiro confronto, que ocorreu no Barradão, a equipe colorada saiu vencendo por 1x0. Entretanto, na partida de volta venceu por 3x1, com gols de Samuel, Eduardo e Guilherme Santos.

Relembre as viradas:

2ª fase-2004

Sampaio Corrêa- Ida: 1x0; Volta: 3x1

Quartas de final-2004

Corinthians - Ida: 1x0; Volta: 2x0

1ª fase-2005

Confiança - Ida:1x0;Volta: 3x0

1ª fase-2010

Corinthians-AL- Ida: 3x1; Volta: 4x0

Semifinal-2010

Atlético-GO: Ida: 1x0; Volta: 4x0

1ª fase-2013

Mixto- Ida: 2x1; Volta: 5x1

3ª fase-2018

Bragantino- Ida: 1x0; Volta: 3x0

4ª fase- 2018

Internacional- Ida: 2x1; Volta: 1x0 (4x3 pênaltis)

3ª fase-2021

Internacional: Ida:1x0; Volta: 3x1

Desta maneira, em busca de afastar o momento difícil e voltar a somar vitórias, o atual campeão baiano precisará tirar forças dos nove confrontos listados anteriormente. Para essa missão, o Leão será comandado pelo treinador Thiago Carpini, que foi contratado para substituir Léo Condé, demitido na última terça-feira.

Publicações relacionadas