Vitória x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

Dez dias após a última partida disputada antes da paralisação do Brasileirão, o Vitória volta aos gramados nesta quarta-feira, 22, às 19h, em duelo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no Barradão. No primeiro jogo, o Leão da Barra levou a pior, perdendo o confronto por 1 a 0. Em caso de vitória rubro-negra por apenas um gol de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.

Vitória

Sob os comandos do novo técnico, Thiago Carpini, contratado para substituir Léo Condé, o Leão da Barra terá a difícil missão de reverter o placar negativo sofrido no jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, mas contará o apoio da torcida rubro-negra, que estará presente no Barradão vibrando junto ao time em busca da classificação.

O rubro-negro poderá contar com o retorno de Janderson, que esteve ausente dos treinos no final da semana. Jean Mota, Willian Oliveira e Willean Lepo ainda são dúvidas. Os desfalques confirmados são Felipe Vieira, Cáceres e Everaldo.

Botafogo

Com a vantagem do empate para se classificar, o Botafogo entra tranquilo para o jogo desta quarta-feira, 22. A equipe também atravessa um bom momento na Libertadores, o que pode servir de estímulo para os comandados do técnico Artur Jorge.

Quanto aos desfalques, a ausência de Jeffinho está confirmada para o duelo contra o Leão, pois o jogador se recupera de uma lesão na coxa.

Onde assistir: Sportv e Premiere.

Prováveis escalações:

Vitória - Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Léo Naldi, Willian Oliveira, Matheusinho e Dudu (Luan Santos); Alerrando e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini

Botafogo - John; Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Marlon Freitas e Danilo Barbosa; Eduardo, Savarino e Luiz Henrique; Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

