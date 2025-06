Copa do Mundo de 2026 já tem 13 seleções confirmadas; veja a lista

Brasil é uma das 13 seleções classificadas para a Copa do Mundo. - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A mais ou menos um ano da bola rolar nos gramados da América do Norte, a Copa do Mundo de 2026 já começa a ganhar forma com a definição das primeiras seleções classificadas para o torneio. Após o Brasil carimbar a sua vaga nesta quinta-feira, 10, treze equipes estão com vaga garantida na competição, que será sediada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Além dos anfitriões, que não precisaram disputar eliminatórias, outras oito seleções já asseguraram sua participação por meio das Eliminatórias. A maior parte dos classificados vem da Ásia, com cinco representantes: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia. A Austrália também garantiu seu lugar como integrante da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Outro país já confirmado é a Nova Zelândia, classificada pela Oceania, continente que conta com uma única vaga direta no novo formato ampliado da Copa. Representando a América do Sul, a Argentina, Equador e o Brasil também já estão confirmados.

A edição de 2026 marcará a estreia do novo formato da Copa do Mundo, com 48 seleções participantes, um aumento em relação às 32 da edição anterior.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026:



Canadá (país-sede);

Estados Unidos (país-sede);

México (país-sede);

Japão (Ásia);

Irã (Ásia);

Uzbequistão (Ásia);

Coreia do Sul (Ásia);

Jordânia (Ásia);

Austrália (Ásia);

Nova Zelândia (Oceania);

Argentina (América do Sul);

Brasil (América do Sul);

Equador (América do Sul).