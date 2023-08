Copa do Mundo: Nos pênaltis, Austrália derruba a França e vão as semis

Foi com emoção. Na manhã deste sábado, 12, a Austrália eliminou a França e chegou pela primeira vez a semifinal da Copa do Mundo Feminina. Quase 50 mil torcedores vibraram com a classificação história no estádio de Suncorp, em Brisbane. O jogo foi definido após a disputa de pênaltis, que teve impressionantes 20 cobranças.

O JOGO

A França controlava a partida e perdeu uma boa oportunidade com Lakrar, aos 11 minutos. Austrália melhorou na reta final da primeira etapa e também teve grande chance, mas Fowler foi barradas por um carrinho salvador de De Almeida.

A craque australiana Sam Kerr começou no banco, mas pôs fogo no jogo quando foi a campo no início do segundo tempo. A atacante substituiu Van Egmond e criou vários lances de perigo.

Erro duplo. A goleira Peyraud-Magnin saiu jogando errado e a bola caiu no pé de Fowler, que acabou enrolando demais e chutou em cima da marcação. Duas vezes Peyraud-Magnin.

Sam Kerr fez boa jogada na esquerda e virou o jogo para Raso, que arriscou de fora da área para boa ponte da goleira francesa. A camisa 16 também defendeu com o pé uma bomba de Fowler, no lance seguinte.

França teve gol anulado. Pressionada por Renard, a zagueira Kennedy tentou afastar um cruzamento de cabeça e mandou para o próprio gol. No entanto, a árbitra Carvajal deu falta no lance.

Arnold buscou no ângulo. No segundo tempo da prorrogação, Bécho finalizou da entrada da área e exigiu boa defesa de mão trocada da goleira australiana. A Austrália pressionou, mas o jogo seguiu sem gols e foi para a prorrogação.

Pênaltis da França: Diani, Renard, Le Sommer, Geyoro, Karchaoui e Lakrar acertaram. Bacha, Périsset, Dali e Bécho erraram.

Pênaltis da Austrália: Foord, Kerr, Fowler, Gorry, Yallop, Carpenter e Vine acertaram. Catley, Arnold e Hunt erraram.

FICHA TÉCNICA

Austrália 0 (7) x (6) 0 França: Copa do Mundo feminina - Quartas de final

Dia: 12 de agosto de 2023

Local: Suncorp Stadium - Brisbane, Austrália

Público: 49.461

Árbitra: Maria Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Gorry (Austrália)

AUSTRÁLIA: Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Gorry, Cooney-Cross (Yallop), Raso (Vine) e Foord; Van Egmond (Sam Kerr) e Fowler. Técnico: Tony Gustavsson

FRANÇA: Peyraud-Magnin (Durand); Elisa De Almeida (Périsset), Lakrar, Renard e Karchaoui; Toletti (Bécho), Geyoro, Dali e Bacha; Le Sommer e Diani. Técnico: Hervé Renard