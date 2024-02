Copa no Nordeste: Fortaleza vence em casa e Sport ganha fora de Recife | A TARDE

Três jogos já foram realizados pela terceira rodada da Copa do Nordeste, na noite desta quarta-feira (14). Jogando em casa, o Fortaleza conseguiu vencer, assim como o Sport, que atuou como visitante.

O tricolor cearense recebeu o River-PI, na Arena Castelão, e sapecou 3 a 1, com gols de Pikachu, Thiago Galhardo e Kervin. Guilherme Escuro descontou na reta final.

O Fortaleza chegou a segunda vitória na competição e soma seis pontos, liderando o Grupo B. O River-PI segue com três, na 6ª posição do Grupo A.

Sport vence de virada

O Sport também brilhou e venceu o Itabaiana-SE, na Arena Batistão, em Aracaju, por 2 a 1. O rubro-negro pernambucano saiu atrás no placar, mas conseguiu a virada com gols do estreante Lucas Lima e do atacante Zé Roberto.

Com o resultado, o Sport chegou à vice-liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, com seis pontos. O Itabaiana, com os mesmos três pontos, é o quinto do Grupo B. Ambos ainda podem perder posições no decorrer da rodada.

Na terceira partida de abertura da rodada, Altos-PI e Maranhão ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Lindolfo Monteiro.