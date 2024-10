Corinthians erra data de compra e paga para usar goleiro contra o Fla

Hugo Souza, do Corinthians, contra o Bragantino - Foto: Reprodução / Marcos Ribolli

O Corinthians precisará desembolsar R$ 500 mil ao Flamengo para escalar o goleiro Hugo Souza na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, que será realizada nesta quarta-feira, 4, no Maracanã. A cláusula, prevista no contrato de empréstimo do jogador, estipula o pagamento caso o atleta enfrente seu clube de origem em jogos decisivos.

Nos últimos dias, o Corinthians considerou a possibilidade de adquirir Hugo Souza em definitivo antes da semifinal, o que dispensaria o clube de pagar o valor. No domingo, 29, o presidente do Timão, Augusto Melo, chegou a afirmar que a compra do goleiro seria concluída no primeiro dia de outubro. No entanto, houve um mal-entendido. O contrato prevê que a compra do jogador só pode ser oficializada a partir de 10 de outubro, inviabilizando a estratégia do clube para evitar o pagamento desta taxa.

Caso o Corinthians finalize a compra em outubro, evitará um novo desembolso de R$ 500 mil para escalar o goleiro no jogo de volta, marcado para o dia 20 deste mês. Para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza, o clube paulista precisará pagar 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,85 milhões) ao Flamengo.

Esta não é a primeira vez que o Corinthians tem que pagar ao Flamengo para contar com o goleiro. No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, no início de setembro, o Timão já havia pago o mesmo valor para utilizar Hugo contra o Rubro-Negro.

Desde que chegou ao Corinthians, Hugo Souza participou de 20 jogos e sofreu 18 gols. O goleiro foi contratado em um momento de transição, após as saídas de Cássio e Carlos Miguel, e tem se destacado não só em campo, mas também no vestiário, desempenhando um papel de liderança no processo de reformulação do elenco comandado por Augusto Melo. Pelo empréstimo válido até o final de 2024, o Corinthians já pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,19 milhão) ao Flamengo.