Corinthians não está garantido na Copa do Brasil 2025 | A TARDE

O Corinthians é o único clube entre os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro que ainda não garantiu vaga para a edição de 2025 da Copa do Brasil. Eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, o Timão corre o risco de não conquistar a vaga para o mata-mata nacional ao final da temporada.

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil, são 80 vagas destinadas para os estaduais. As outras 12 vagas são correspondentes aos nove primeiros colocados da Série A, além dos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.

Em 2023, após eliminação na primeira fase do Paulistão, o Santos perdeu a oportunidade de se classificar para a Copa do Brasil, situação que foi confirmada após o rebaixamento do time. Outro clube que não se classificou para a competição pelo estadual em 2023 foi o Vitória. Com um final mais feliz, o Rubro-Negro venceu a Série B e ficou com a vaga.

Além de tentar ficar entre os nove melhores colocados do Brasileirão de 2024, o Corinthians pode se classificar para a próxima Copa do Brasil se ganhar o mata-mata deste ano e garantir vaga na próxima edição da Libertadores. Neste ano, o Timão bateu o Cianorte por 3 a 0 e o São Bernardo por 2 a 0, se mantendo vivo na disputa.

Copa do Brasil 2024

Na terceira fase da competição, Bahia e Vitória aguardam o sorteio para saber quais equipes irão enfrentar. Como campeão da Série B, o Rubro-Negro vai estrear a partir da terceira rodada. O Tricolor goleou o Moto Club por 4 a 0 e passou pelo Caxias nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal.