Corinthians sai na frente, mas fica no empate com o Racing-URU | A TARDE

O Corinthians não conseguiu mais que um empate contra o Racing do Uruguai, na noite desta terça-feira, 3, em jogo válido pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. Foi a primeira partida oficial do clube na temporada após a eliminação na fase de grupos do Campeonato Paulista de 2024. O duelo foi realizado no Centenário, em Montevideo, e terminou com o placar de 1 a 1.

Mesmo fazendo uma apresentação discreta, o Corinthians abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo com Yuri Alberto. O centroavante aproveitou cruzamento de Rodrigo Garro e cabeceou firme para dar vantagem no placar ao Timão. A reação do Racing aconteceu aos 39 minutos. Alaniz finalizou de primeira dentro da área e deixou tudo igual. O time uruguaio ainda teve um gol anulado pelo VAR antes do empate.

Com o primeiro ponto conquistado no Grupo F da Sul-Americana, o Corinthians está na segunda colocação, empatado com o terceiro Racing. O Argentinos Juniors, que venceu o Nacional por 3 a 2, é líder com três pontos, enquanto o clube paraguaio amarga a última colocação.

O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, 9, para enfrentar o Nacional, às 19h. O jogo, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. No mesmo dia, Argentinos Juniors e Racing jogam no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.