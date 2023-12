Corinthians vai receber valor milionário para sediar jogo da NFL | A TARDE

O Corinthians acertou um acordo para sediar a primeira partida da National Football League (NFL) na América do Sul. Em um acordo firmado recentemente e divulgado em 13 de dezembro, o clube receberá 750 mil dólares líquidos (equivalente a cerca de R$ 3,6 milhões na cotação atual).

A Arena Corinthians será o palco desse jogo que faz parte da temporada regular de 2024/25, programado para o segundo semestre do próximo ano, possivelmente durante um intervalo da Data FIFA, período em que os campeonatos brasileiros ficam paralisados.

Segundo o acordo estabelecido, a NFL ficará encarregada de toda a transformação do estádio para acomodar as especificidades de um campo de futebol americano, incluindo adaptações no gramado e nas arquibancadas.

“Levar a NFL para novos continentes, países e cidades ao redor do mundo é um elemento importante do nosso plano para seguir crescendo o esporte globalmente. O Brasil se estabeleceu como um mercado-chave para a NFL, e estamos animados para jogar no país pela primeira vez”, disse Roger Goodell, comissário da NFL, no dia do anúncio.

As equipes que se enfrentarão na Neo Química Arena serão definidas num futuro próximo.