Corinthians vence São Paulo e conquista pentacampeonato consecutivo

Corinthias vence o São Paulo e conquista o Campeonato Brasileiro de futebol feminino - Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP

O Corinthians confirmou sua hegemonia no Campeonato Brasileiro Feminino ao conquistar o pentacampeonato consecutivo, derrotando o São Paulo por 2 a 0 na final, realizada na Neo Química Arena, em uma manhã de domingo que reuniu 44.136 torcedores, batendo o recorde de público no futebol feminino no Brasil e na América do Sul. Os gols da vitória foram marcados por Jaque Ribeiro e Carol Nogueira.

Desde o início da competição, o Corinthians se destacou como o grande favorito ao título, tendo sido o melhor time da primeira fase, com 13 vitórias em 15 jogos. A equipe chegou à final com uma vantagem significativa, após vencer o jogo de ida por 3 a 1. Do outro lado, o São Paulo buscava um título inédito para interromper a sequência vitoriosa do rival.

Em uma manhã marcada por calor intenso na zona leste de São Paulo, o jogo foi paralisado pelo menos duas vezes para hidratação das jogadoras. No primeiro tempo, as oportunidades foram escassas, com o Corinthians controlando a partida sem precisar acelerar o ritmo, enquanto o São Paulo lidava com a ansiedade em busca da reação. Embora tenha balançado as redes, o São Paulo teve um gol anulado por impedimento.

Na etapa complementar, o São Paulo se lançou ao ataque, buscando os gols que poderiam reverter a situação. A melhor chance dos tricolores veio logo no início do segundo tempo, quando Camilinha desperdiçou uma oportunidade clara após uma jogada de Aline Milene. E como no futebol "quem não faz, leva", o Corinthians abriu o placar com um gol de Jaque Ribeiro, após um cruzamento de Vic Albuquerque.

Com o placar agregado de 4 a 1, o título parecia assegurado. No último minuto, Carol Nogueira ampliou para 2 a 0, selando a festa do hexacampeonato corinthiano. Antes do apito final, Robinha, do São Paulo, foi expulsa, mas isso não ofuscou a celebração das alvinegras em Itaquera.