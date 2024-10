Rebeca Andrade brilha e conquista bicampeonato brasileiro nas barras

Rebeca conquista bicampeonato brasileiro nas barras assimétricas - Foto: Paul Ellis / AFP

A ginasta Rebeca Andrade, principal destaque do Brasil, brilhou novamente ao se sagrar bicampeã brasileira nas barras assimétricas, durante a competição realizada no ginásio Ronaldão, em João Pessoa. Com uma apresentação impecável, ela obteve a nota de 14.500, garantindo a vitória e encantando o público presente.

Leia mais:

>> Bia Haddad vence Kasatkina e conquista seu 1º título em 2024

>> Vitória tem retornos e desfalque para duelo contra o Inter; confira

Antes de sua performance, Rebeca observou a liderança da companheira de clube, Gabriela Vieira, que competia ao lado de duas atletas do Pinheiros. No entanto, nenhuma delas conseguiu superar a experiência da seis vezes medalhista olímpica, que já havia conquistado o título nacional nas barras assimétricas em 2023, na Bahia. Gabriela terminou na segunda posição com a nota de 13.100, enquanto Isabel Ramos, também do Flamengo, completou o pódio com 13.000.

A competição contou ainda com a participação de Lorrane e Julia Soares. Lorrane fez um controle de carga, o que a afastou de várias provas. Por outro lado, Julia aproveitou a ausência de suas principais rivais e se destacou, conquistando o título de campeã do individual geral no sábado, 21. A jovem de 19 anos, que já havia garantido uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris por equipes, acrescenta mais um troféu ao seu currículo.