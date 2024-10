Vitória tem retornos e desfalque para duelo contra o Inter; confira

Alerrandro e Lucas Arcanjo cumpriram suspensão automática e estão de voltam time - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Embalado por duas vitórias consecutivas, o Vitória se prepara para enfrentar o Internacional no próximo domingo, 29, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Thiago Carpini terá reforços importantes para o confronto, mas também terá que lidar com um desfalque significativo.

O goleiro titular Lucas Arcanjo e o atacante Alerrandro estão de volta após cumprirem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e ficaram fora do triunfo sobre o Juventude neste sábado, 21. Os dois atletas são peças-chave para a equipe e devem reforçar o elenco na busca por mais um resultado positivo.

Por outro lado, o atacante Janderson, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Juventude, terá que cumprir suspensão automática e desfalca o time contra o Colorado. A ausência do jogador pode ser um desafio para o técnico Carpini, que terá que buscar alternativas para manter o bom momento do Rubro-Negro.