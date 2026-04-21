Corrida pela saúde do homem projeta recorde de 4 mil atletas

Novidade técnica da edição 2026 é a estreia da meia maratona (21 km) - Foto: Divulgação

Salvador volta a ser palco de uma das principais mobilizações de saúde e esporte do Nordeste: a Blue Run 2026. O lançamento oficial da quarta edição bai ser nesta quinta-feira, 23, em evento para convidados, onde vão ser detalhadas as novidades de arena, percurso e os kits para este ano.

A prova, que une a prática esportiva à conscientização sobre o câncer de próstata, vai ser realizada no dia 1º de novembro, na orla da capital.

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Organizada pelo grupo Uroclínica da Bahia, a corrida reflete um crescimento exponencial. Após reunir mil pessoas em 2024 e saltar para 2,5 mil em 2025, a meta para 2026 é atingir a marca de 4 mil participantes.

O projeto, idealizado pelos urologistas Nilo Jorge Leão, Felipe Pinho e Leonardo Calazans, nasceu com o intuito de levar a mensagem da prevenção para além dos consultórios.

"A corrida cria esse ambiente de engajamento coletivo, em que o cuidado com a saúde passa a fazer parte da rotina", afirma Nilo Jorge Leão.

Novo trajeto

A grande novidade técnica da edição é a estreia da meia maratona (21 km), considerada um marco no amadurecimento da prova. Para comportar a distância e oferecer uma experiência mais urbana, o percurso foi ampliado e passará a incluir o bairro do Rio Vermelho.

Para quem busca distâncias menores, o evento mantém as modalidades de 5 km, 10 km e a caminhada de 3 km. A estrutura segue os padrões da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), com largada e chegada no Jardim de Alah.

Impacto social

Mais do que uma competição, a Blue Run se consolidou como uma plataforma de impacto social. O grupo organizador é responsável pelos serviços de urologia de unidades como o Hospital Mater Dei, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e o Hospital Municipal de Salvador, reforçando o lastro técnico e educativo da iniciativa.

As inscrições para a prova já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30 de outubro por intermédio do site oficial (www.ticketsports.com.br).