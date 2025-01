CR7 diz que Vini Jr não ter ganho a Bola de Ouro foi "injustiça"

CR7 diz que o prêmio de Bola de Ouro ter sido entregue para Rodi foi injusto. - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @Globe_Soccer

Durante o Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo protagonizou uma episódio onde criticou o premio da Bola de Ouro, dizendo que o título foi entregue injustamente à Rodri, volante do Manchester City, ao invés de Vinicius Júnior. O Globe Soccer Awards é uma premiação voltada as mesmas premissas da Bola de Ouro e do The Best, eleger os melhores do mundo no meio do futebol. O evento aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta sexta feira, 27.

Cristiano Ronaldo garantiu dois prêmios, o de maior artilheiro da história, e o de melhor jogador do oriente médio e de maior artilheiro da história. Em um de seus discursos, o cinco vezes melhor do mundo, fez comentários sobre a polêmica premiação da Bola de Ouro. Confira o que o gajo falou:

"Na minha opinião, Vinicius merecia ganhar a Bola de Ouro. Foi injusto na minha opinião. Digo aqui na frente de todos. Deram para Rodrigo, merecia também, mas Vinicius merecia mais. Venceu a Champions League, fez gol na final... As outras questões, para mim, não são importantes, quando é merecido, você tem que dar para quem merece. Mas esse prêmio é sempre assim. É por isso que amo a Globe Soccer, porque você fazem prêmios honestos, isso é muito bom"

Ao decorrer da premiação, Vini Jr foi eleito melhor jogador do mundo, segundo o evento, e quando subiu ao palco, agradeceu as palavras do ídolo. "Se o Cristiano está falando, estou acreditando que sou o melhor. Ele é meu ídolo junto com o Neymar, e tenho a honra de receber o prêmio de melhor jogador da temporada com meus dois ídolos me observando, é uma honra"