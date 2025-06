Craque de time 'primo' do Bahia deixa Inglaterra e vai jogar na Itália

De Bruyne no Napoli - Foto: Reprodução I X

Enquanto a torcida do Manchester City dolorosamente se despede de Kevin De Bruyne, ídolo que passou dez anos defendendo o clube inglês, a do Napoli, da Itália, comemora muito. Sem custos, o meio-campista de 33 anos assinou por duas temporadas com o novo time, deixando a Premier League para trás.

O belga terminou seu contrato com o City e se tornou a primeira transferência do Napoli na nova janela, ainda com a possibilidade de extensão do contrato por mais um ano após o término do período previsto.

Leia Também: De Bruyne anuncia saída do Manchester City após quase uma década

O time italiano anunciou Kevin como "Rei Kev", sentado em um trono com a legenda "Rei Kev está aqui". Na postagem, o City deixou um comentário, desejando tudo de melhor ao ex-jogador, além de fazer um post anunciando o próximo capítulo da carreira de De Bruyne.

Ao chegar na Itália, De Bruyne já foi recebido com toda a alegria que o aguardava - desembarcando nesta quinta-feira, 12, para assinar o contrato, o jogador encontrou com centenas de fãs já no aeroporto. Depois, encontrou mais torcedores na entrada do hospital Villa Stuart, quando estava indo fazer exames médicos admissionais.

A torcida do Napoli recebeu Kevin De Bruyne em Villa Stuart, Roma, clínica em que o belga está realizando seus exames de rotina.



📽 Spazio Napoli pic.twitter.com/0se2wsTo11 — Napoli Zone Brasil ™ (@napolizonee) June 12, 2025

De lá, foi para Nápoles assinar os documentos e se unir ao time que busca o terceiro título de Série A italiana nos últimos quatro anos. Caso consiga, será a primeira vez que o Napoli conquista o Campeonato Italiano duas vezes seguidas.

Além disso, o belga recebe uma missão a cumprir na Champions League. Depois de nem sequer disputar a competição no ano passado, o Napoli está de volta e busca chegar mais longe do que em 2023, alcançando a semifinal.

Nas redes sociais, fãs do Napoli ao redor do mundo comemoram a contratação desde o anúncio, enquanto torcedores do City comentam nos posts do time italiano que "agora todos torcemos para o Napoli", pedindo para "cuidarem bem do nosso jogador".

O Napoli realmente acabou de ser campeão e está contratando Kevin De Bruyne. pic.twitter.com/aIHuV3l3aq — Napoli Zone Brasil ™ (@napolizonee) June 12, 2025

De Bruyne no City

Pelo clube inglês, De Bruyne disputou 422 partidas, marcando 108 gols e dando 168 assistências, além de vencer Champions League, um Mundial de Clubes, seis títulos de Premier League, duas Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa e três Supercopas da Inglaterra.

A despedida oficial do clube que o colocou no mapa do futebol mundial foi feita no início de abril, quando o jogador anunciou que deixaria o City em junho, quando seu contrato terminasse, não disputando o Mundial de Clubes com os citizens.