De Bruyne anuncia saída do Manchester City após quase uma década

Kevin De Bruyne está há dez anos no Manchester City - Foto: PAUL ELLIS / AFP

O meia belga Kevin De Bruyne confirmou nesta sexta-feira, 4, que deixará o Manchester City ao final da temporada 2024/25. Prestes a completar 34 anos em junho, o jogador anunciou sua despedida por meio de uma publicação no X, onde compartilhou uma mensagem emocionante aos torcedores dos Citizens.

"Gostemos ou não, chegou a hora de dizer 'adeus'", escreveu De Bruyne, sem revelar detalhes sobre o próximo destino de sua carreira. O camisa 17 destacou sua profunda conexão com o clube e a cidade de Manchester. "Esta cidade. Este clube. Estas pessoas... me deram TUDO. Eu não tive escolha a não ser dar TUDO de volta! E adivinhem só... nós ganhamos TUDO", afirmou o jogador.

Contratado pelo Manchester City em 2015, vindo do Wolfsburg, De Bruyne se tornou um dos principais nomes da história do clube, acumulando 14 títulos em 10 temporadas. Entre suas conquistas, destacam-se a Liga dos Campeões e seis edições da Premier League, além de ter sido eleito o melhor jogador da temporada do Campeonato Inglês em 2019/20 e 2020/21.

Embora sua saída já fosse especulada devido ao contrato que se encerra em junho, sua participação no Mundial de Clubes da FIFA, programado para ocorrer nos Estados Unidos entre 15 de junho e 13 de julho, ainda é incerta.

A despedida do meia ocorre em um momento delicado para o Manchester City, que busca encerrar a temporada com bons resultados. Atual tetracampeão inglês, o time comandado por Pep Guardiola ocupa a quinta posição na Premier League e luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Além disso, a equipe está nas semifinais da Copa da Inglaterra, torneio que pode representar mais um título na passagem de De Bruyne pelo clube.

Na seleção belga, o meia também é uma peça fundamental. Com 107 partidas pelo time nacional, ele é um dos últimos remanescentes da chamada "geração de ouro", que levou a Bélgica ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018. Seu futuro na equipe nacional pode ser um dos temas em aberto para os próximos meses, à medida que o jogador define os próximos passos de sua carreira.