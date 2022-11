CRB nega ligação de saída de treinador com jogo contra o Bahia

Último adversário do Bahia na disputa da Série B de 2022, o CRB surpreendeu a todos com a saída do técnico Daniel Paulista do comando, mesmo com contrato renovado até o final de 2023, antes da derradeira rodada da Segundona. Várias especulações foram lançadas, e o presidente do clube regatiano, Mário Marroquim, negou haver ligação com o duelo contra o Tricolor.

"Então, vamos para este último jogo agora, com 50 pontos, já de forma garantida. E a gente segue a vida montando o grupo. Vamos trazer um treinador que consiga convergir com as ideias da diretoria. Não teve nada a ver com este jogo contra o Bahia”, disse o presidente do clube alagoano em entrevista à GazetaWeb.

O Bahia entra em campo com 59 pontos conquistados precisando de um triunfo simples para avançar para a primeira Divisão. Em caso de empate, o Tricolor precisa aguardar o final da rodada e julgamento que vai ser realizado no caso Sport x Vasco. Se sofrer uma derrota, o Esquadrão vai ter que acompanhar o resultado das rodadas.