'Cria' tricolor a bordo! Jogador do Bahia anuncia que vai ser pai | A TARDE

Parece que o Tricolor de Aço vai ganhar mais um reforço na área! Porém, desta vez não é um novo jogador, mas sim um bebê, pois o atleta do Bahia, Jean Lucas, anunciou nas redes sociais, na segunda-feira, 6, que vai ser papai de primeira viagem.

A publicação feita pela esposa de Natália Merelli, em conjunto com o meia, possui um vídeo com Jean segurando uma foto do ultrassom, mostrando a criança na barriga da mulher, além de fotos em sequência.

Na legenda, ela escreveu: "Obrigada meu Deus por mais uma vez me dar muito mais do que eu mereço. Eu só sei agradecer pelas infinitas bençãos do meu Deus, Ele que faz tudo perfeito, no dia e na hora certa, como tem que ser. Seus planos são perfeitos!! Nosso neném está a caminho".



Nos comentários, os companheiros de equipe do Esquadrão de Aço expressaram felicitações. "Parabéns meu irmão", comentou Rafael Ratão. "Parabéns moreno. Que Deus abençoe grandemente", disse Ademir. "Merece muito irmão! Deus abençoe a família", digitou Gilberto.

