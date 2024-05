Crias da base do Vitória se juntam a outros atletas em rifa solidária | A TARDE

O goleiro Caíque Santos, do Grêmio, e o atacante David Correia, do Vasco, ambos revelados pelo Vitória, estão participando de uma rifa solidária ao lado de outros jogadores de futebol. O objetivo é ajudar as vítimas da tragédia climática que atingiu cidades do Rio Grande do Sul.

Ao lado de Caíque e David, sete jogadores participam desta ação: Endrick e Murilo, do Palmeiras, Lucas Paquetá, do West Ham, Richarlison, do Tottenham, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Gerson, do Flamengo, e Thiago Maia, do Internacional. Cada um deles disponibilizou uma camisa para a ação.

Leia mais: Clubes baianos e FBF promovem ações em prol do RS; saiba como ajudar

“Diante dos últimos acontecimentos no Rio Grande do Sul, senti a urgência de agir. Em parceria com alguns colegas de profissão, estamos unindo esforços para contribuir ainda mais e ajudar o maior número possível de pessoas afetadas por essa tragédia”, disse Caíque, responsável pela rifa, que além da camisa, doou um par de luvas de goleiro.

Vamos todos juntos reerguer este estado e oferecer auxílio àqueles que mais precisam" Caíque, goleiro do Grêmio

Cada número custa R$ 10 e todo o valor arrecadado será destinado às vítimas. Para participar, basta acessar o site da campanha e adquirir a quantidade desejada de bilhetes. A data do sorteio não foi divulgada.

