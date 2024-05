Clubes baianos e FBF promovem ações em prol do RS; saiba como ajudar | A TARDE

Enquanto o Brasil se une em solidariedade às vítimas da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul, os clubes de futebol baianos e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) aproveitaram a oportunidade para demonstrar apoio de maneiras significativas.

Com números atualizados pela Defesa Civil gaúcha, a situação é alarmante, com 100 mortes confirmadas, 130 pessoas desaparecidas e 374 feridas. Diante desse cenário, a mobilização para arrecadar doações e auxiliar na reconstrução das áreas afetadas é fundamental.

Neste domingo, 12 de Maio, durante a partida entre Bahia e Red Bull Bragantino, pela 6ª rodada do Brasileirão, a Arena Fonte Nova será palco de uma iniciativa especial. Serão realizadas ações de arrecadação, convidando os torcedores a contribuírem com donativos que serão destinados às vítimas da tragédia.

Veja abaixo todas as ações:

- Camisas de algodão para protocolo na entrada dos atletas;

- QR Code para doação na live da transmissão e telão do estádio;

- QR Code para doação na manga das camisas;

- SOS Rio Grande do Sul aplicado nas Costas Superior da camisa de jogo;

- Leilão beneficente com as camisas do jogo;

- Bandeiras de escanteio com a campanha: SOS RS;

- Pontos de arrecadações em todas as entradas do estádio.

O Vitória também não ficou de fora dessa corrente de solidariedade. O clube divulgou a campanha "Leão Solidário", na qual 10% do valor doado por cada torcedor será revertido em desconto na aquisição ou renovação do plano de sócios do clube. Os recursos arrecadados serão direcionados a três instituições que estão atuando na linha de frente do apoio às vítimas.

Veja a chave pix das instituições:

- Associação Cultural de Encantado/RS - PIX CNJP: 11.330.190/0001-21;

- CDL de Muçum/RS - PIX CNJP: 93.856.813/0001-69;

- Bombeiros Voluntários de Roca Sales/RS - PIX CNJP: 53.130.962/0001-21.

Além dos clubes da capital, equipes do interior baiano também estão engajadas na causa. Jacobina e Jacuipense utilizaram suas redes sociais para pedir contribuições aos seus torcedores. O Leão do Sisal, assim como a FBF, juntou-se à campanha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em um site exclusivo criado para arrecadar doações. Já o Jegue da Chapada, divulgou um QR code para doações via Pix, facilitando a colaboração em qualquer valor.

“A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.



