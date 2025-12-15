Menu
ESPORTES
CRISE NA FERRARI

Crise na Ferrari? Hamilton e escuderia têm relação 'estremecida'

Chefia da Ferrari Nega Tensão, Mas Admite que 'Subestimou' Adaptação de Lewis Hamilton após Pior Início de Temporada na F1.

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

15/12/2025 - 13:31 h | Atualizada em 15/12/2025 - 14:38
Imagem ilustrativa da imagem Crise na Ferrari? Hamilton e escuderia têm relação 'estremecida'
-

O início do considerado por muitos “um dos mais belos casamentos” da Fórmula 1 não está nos seus melhores capítulos. O primeiro ano da união Lewis Hamilton e Ferrari entrou na história como uma das piores temporadas do heptacampeão mundial. Fora das corridas, o que se enxerga é uma relação estremecida entre as partes desta união.

Imagem ilustrativa da imagem Crise na Ferrari? Hamilton e escuderia têm relação 'estremecida'
| Foto: GREG BAKER / AFP

A equipe nega qualquer tensão com o atleta. Em entrevista ao “Autosport”, o chefe da engenharia da Ferrari, Matteo Togninalli, afirmou que a relação entre a escuderia e o piloto tem uma ótica pior vista de fora, entretanto ele analisa o relacionamento como positivo.

— Acho que o que vocês veem de fora é bem pior do que realmente é. Acho que o relacionamento com Lewis, o que estamos construindo com Lewis, é extremamente positivo. Ele passou 10 anos na mesma equipe, com as mesmas pessoas, e depois de 10 meses, acho que já temos um vínculo muito, muito forte com ele. —
Matteo Togninalli - Chefe da engenharia da Ferrari

Para Matteo, a frustração com os resultados recentes de Hamilton na Ferrari é que dão essa impressão de tensão. Neste ano, Lewis Hamilton não subiu ao pódio, sendo o seu melhor resultado o quarto lugar em algumas corridas.

Lewis Hamilton pilota Ferrari pela primeira vez
Lewis Hamilton pilota Ferrari pela primeira vez | Foto: Ferrari / Divulgação

Entretanto, nas corridas sprints, Hamilton se configura com o melhor resultado da equipe, vencendo a etapa da China. Matteo considera que a Ferrari subestimou o tempo de adaptação necessário para Lewis.

— Talvez nós dois, a equipe e Lewis, tenhamos subestimado o tempo de adaptação. Mas estou confiante, como eu disse, não acho que o relacionamento seja tão ruim quanto vocês pensam. Mas tenho certeza de que com o tempo vamos melhorar.
Matteo Togninalli - Chefe da engenharia da Ferrari

Em sua estreia na Ferrari, Lewis Hamilton terminou a temporada de 2025 da F1 em sexto no campeonato de pilotos. Ele somou 156 pontos contra os 242 de Charles Leclerc, seu colega de equipe. Leclerc terminou o campeonato ligeiramente à frente, com a quinta colocação. No campeonato de equipes, a Ferrari foi a quarta, com 398 pontos.

x