Crise na Ferrari? Hamilton e escuderia têm relação 'estremecida'

O início do considerado por muitos “um dos mais belos casamentos” da Fórmula 1 não está nos seus melhores capítulos. O primeiro ano da união Lewis Hamilton e Ferrari entrou na história como uma das piores temporadas do heptacampeão mundial. Fora das corridas, o que se enxerga é uma relação estremecida entre as partes desta união.

A equipe nega qualquer tensão com o atleta. Em entrevista ao “Autosport”, o chefe da engenharia da Ferrari, Matteo Togninalli, afirmou que a relação entre a escuderia e o piloto tem uma ótica pior vista de fora, entretanto ele analisa o relacionamento como positivo.

— Acho que o que vocês veem de fora é bem pior do que realmente é. Acho que o relacionamento com Lewis, o que estamos construindo com Lewis, é extremamente positivo. Ele passou 10 anos na mesma equipe, com as mesmas pessoas, e depois de 10 meses, acho que já temos um vínculo muito, muito forte com ele. — Matteo Togninalli - Chefe da engenharia da Ferrari

Para Matteo, a frustração com os resultados recentes de Hamilton na Ferrari é que dão essa impressão de tensão. Neste ano, Lewis Hamilton não subiu ao pódio, sendo o seu melhor resultado o quarto lugar em algumas corridas.

Entretanto, nas corridas sprints, Hamilton se configura com o melhor resultado da equipe, vencendo a etapa da China. Matteo considera que a Ferrari subestimou o tempo de adaptação necessário para Lewis.

— Talvez nós dois, a equipe e Lewis, tenhamos subestimado o tempo de adaptação. Mas estou confiante, como eu disse, não acho que o relacionamento seja tão ruim quanto vocês pensam. Mas tenho certeza de que com o tempo vamos melhorar. Matteo Togninalli - Chefe da engenharia da Ferrari

Em sua estreia na Ferrari, Lewis Hamilton terminou a temporada de 2025 da F1 em sexto no campeonato de pilotos. Ele somou 156 pontos contra os 242 de Charles Leclerc, seu colega de equipe. Leclerc terminou o campeonato ligeiramente à frente, com a quinta colocação. No campeonato de equipes, a Ferrari foi a quarta, com 398 pontos.