RUMO À F1

Brasileiro na Ferrari? Chefe de equipe abre espaço na Fórmula 1

Vasseur confirma que o brasileiro terá espaço nos testes da equipe na próxima temporada

Por Redação

02/12/2025 - 6:46 h
Brasileiro pode assumir treinos nos carros de Hamilton, Leclerc ou da Haas -

Rafael Câmara pode ser o próximo piloto brasileiro a guiar uma Ferrari na Fórmula 1. Membro da Academia da Ferrari, o pernambucano de 20 anos foi campeão da Fórmula 3 em 2025 e estreará na Fórmula 2 em 2026. O chefe da escuderia italiana, Frédéric Vasseur, afirmou que o brasileiro deve receber oportunidades em treinos livres ao longo da próxima temporada.

Rafael Câmara foi campeão da Fórmula 3 | Foto: PAUL CROCK / AFP

Em entrevista ao portal italiano Autoracer, Vasseur foi questionado sobre o interesse da Ferrari em Leonardo Fornaroli — campeão da Fórmula 2 neste domingo — e aproveitou para destacar a confiança no brasileiro.

“Certamente houve interesse [em Fornaroli], mas já temos Rafael Câmara, que venceu a Fórmula 3 e estará na Fórmula 2 no ano que vem, e provavelmente fará alguns treinos livres 1 conosco, além de testes com carros antigos”, afirmou Vasseur.

Rafael Câmara teve um ano de estreia marcante na F3, quebrando recordes e conquistando o título. Agora, sobe para a Fórmula 2 e defenderá a mesma equipe que levou Gabriel Bortoleto ao título na temporada anterior.

Na Fórmula 1, as equipes são obrigadas a realizar treinos livres com pilotos jovens: cada titular deve ceder seu assento duas vezes por ano a calouros.

Essas participações costumam ocorrer nos primeiros treinos livres das sextas-feiras. Com isso, Câmara pode ocupar os carros de Lewis Hamilton e Charles Leclerc, que têm contratos com a Ferrari para 2026. Outra possibilidade é o brasileiro participar dos treinos utilizando os carros da Haas, equipe parceira da Ferrari.

Vasseur também comentou sobre Oliver Bearman, piloto da Academia Ferrari que está “emprestado” à Haas. O inglês de 20 anos é considerado uma peça fundamental para o futuro da escuderia e pode vir a formar dupla com Câmara nos próximos anos.

“Também já temos Ollie Bearman. Não achamos que faça sentido ter tantos jovens pilotos sob contrato conosco”, completou o chefe da Ferrari.

