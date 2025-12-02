João Fonseca enfrenta Alcaraz em Miami: data, horário e onde assistir

Fonseca enfrenta número 1 Alcaraz - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Um dos momentos mais esperados pelos fãs de tênis vai se tornar realidade. Na próxima segunda-feira, 8, João Fonseca enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, pela primeira vez.

O duelo fará parte do Miami Invitational, evento de exibição nos Estados Unidos, que também contará com o confronto entre Amanda Anisimova e Jessica Pegula, ambas integrantes do top 10 do ranking da WTA.

A partida feminina começará às 21h, e João entrará em quadra logo na sequência, não antes de 22h15, com transmissão de sportv3 e getv.

Os jogos do Miami Invitational serão disputados no LoanDepot Park, casa do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball. Com capacidade para 37.442 pessoas, o estádio deve receber muitos torcedores brasileiros na segunda-feira.

A participação no torneio de exibição integra a pré-temporada de João Fonseca, que encerrou as férias e voltou aos treinos no fim de novembro, já focado nos compromissos de 2026.

Em 2025, o brasileiro conquistou os maiores títulos da carreira: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia. Ele ainda ganhou 121 posições no ranking e fechou o ano no top 25, como número 24 do mundo.

Alcaraz, por sua vez, levantou oito troféus na última temporada, incluindo dois Grand Slams — Roland Garros e US Open.

Com os resultados expressivos, terminou 2025 na liderança do ranking da ATP, à frente do rival Jannik Sinner. Espanhol e italiano dominaram as principais competições e formam o chamado “Big Two” da nova geração do tênis.

Apontado como um dos jovens capazes de desafiar essa dupla dominante, João Fonseca foi elogiado por Alcaraz em uma entrevista recente:

“Eu acho que o João é um jogador especial. Tem uma potência incrível e um saque muito, muito bom. Também mostra uma direita bestial. Se tenho que apontar algo que ainda precisa melhorar, é a mobilidade, mas, pouco a pouco, ele vai aprimorar a questão física, como se movimentar”, afirmou Carlitos, em novembro.

