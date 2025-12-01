REENCONTRO
Mancini: Vitória vai jogar para “gastar o tempo” contra Bragantino
Treinador reencontra o Rubro-Negro pela primeira vez após sua segunda passagem no Leão, que se encerrou em 2018
Por Lucas Vilas Boas
Vagner Mancini espera enfrentar um Vitória focado em "gastar o tempo" nesta quarta-feira, 3, no comando do Bragantino. Após a derrota dentro de casa para o Fortaleza, pela 36ª rodada do Brasileirão, o treinador projetou o Rubro-Negro jogando "de uma forma muito parecida" com a do Leão do Picí, que, segundo ele, focou em se defender, apostando em uma chance isolada.
"Nós temos que analisar esses dois jogos (contra Fortaleza e Vitória) de uma forma muito parecida. O Fortaleza e o Vitória estão na briga, na luta lá. Jogando fora de casa, eles vão esperar para jogar por uma bola, essa é a verdade. Se nós tivéssemos saído na frente hoje, talvez o panorama do jogo tivesse sido alterado", disse o treinador em entrevista coletiva.
"Essas equipes sabem disso, elas sabem que elas jogam contra adversários que estão mais leves na competição e que, certamente, têm uma tendência, por estarem jogando dentro de casa também, que é o nosso caso hoje, de ter um desempenho melhor. Que fique a lição para a quarta-feira que vem, porque certamente a gente vai enfrentar um time também com a mesma maneira de jogo, tentando gastar o tempo, levar para uma bola parada, para um contra-ataque", completou.
Leia Também:
No Bragantino desde o início de novembro, Mancini estreou com derrota na Fonte Nova para o Bahia, mas engatou três vitórias consecutivas e resgatou o sonho de uma vaga na Copa Libertadores. O clube paulista, contudo, vem de duas derrotas seguidas e precisa vencer para voltar à primeira parte da tabela do Brasileirão.
O duelo contra o Vitória acontece nesta quarta-feira, 3, às 19h, no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O confronto, inclusive, marca o primeiro reencontro entre clube e treinador depois da última passagem de Mancini no Rubro-Negro, que se encerrou em julho de 2018.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes