Cristiano Ronaldo garante que quer continuar na Arábia Saudita

O astro português Cristiano Ronaldo declarou, nesta quinta-feira (1º), que quer continuar a jogar na Arábia Saudita, apesar de ter feito uma discreta primeira temporada pelo clube Al Nassr, com quem não conseguiu conquistar nenhum troféu.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro afasta assim os rumores sobre um eventual empréstimo ao Newcastle, clube inglês com donos sauditas e classificado para a próxima Liga dos Campeões.

"Estou feliz aqui e vou continuar aqui", garantiu Cristiano Ronaldo em entrevista à Saudi Pro League.

"Acho que se eles continuarem fazendo o trabalho que querem fazer aqui, o campeonato saudita pode ser um dos cinco primeiros do mundo em cinco anos", acrescentou.

Cristiano Ronaldo marcou 14 gols em 16 jogos no campeonato saudita, mas o clube de Riad terminou em segundo lugar na classificação, atrás do campeão Al Ittihad.

No final de dezembro de 2022, o ex-atacante do Manchester United, Real Madrid e Juventus havia assinado um contrato de dois anos e meio com o Al Nassr, por um valor estimado em mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões pela cotação atual).

Desde então, o craque português tem comentado que alguns hábitos locais o surpreenderam, como os treinos noturnos durante o mês do Ramadã.

"Na Europa treinamos mais pela manhã, quando aqui treinamos à tarde, ou à noite, e durante o Ramadã treinamos às 22h00", disse o craque. "É estranho, mas faz parte da experiência, das lembranças. Gosto de viver esses momentos porque você aprende as coisas", afirmou o veterano.

"Esperava ganhar alguma coisa este ano, mas não conseguimos", lamentou CR7. "Estou confiante de que as coisas vão melhorar na próxima temporada", disse ele.