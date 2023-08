Crystal Palace anuncia contratação de Matheus França, ex-Flamengo

O Crystal Palace, da Inglaterra, anunciou na manhã deste sábado, 5, o atacante Matheus França, ex-Flamengo. Em um vídeo com atmosfera de escola de samba, o clube comemorou o novo reforço, uma das principais joias do Rubro-Negro nos últimos anos.

Com entusiasmo, Matheus França se declarou à Premier League: “Eu nasci no Brasil, mas a Premier League é a minha casa”, disse no vídeo divulgado pelo perfil do clube inglês nas redes sociais.

Para contar com o jovem brasileiro o Crystal Palace vai desembolsar 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões), divididos em parcelas, além de 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões) como possíveis bonificações.



Adicionalmente, um valor de 5 milhões de euros foi incluído como obrigação de pagamento caso França vença a Bola de Ouro em algum momento, juntamente com uma cláusula de 20% de mais valia em uma futura venda.

O Flamengo, por sua vez, expressou sua gratidão e reconhecimento ao jogador através de um comunicado oficial nas redes sociais, destacando suas contribuições para o clube. "Agradecemos ao Garoto do Ninho pelos gols, dribles e alegrias com o Manto Sagrado. Desejamos sorte na sua carreira, França!", publicou o Rubro-Negro.