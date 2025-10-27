Daniel Alves aparece pregando em missa na Espanha; veja vídeo

Daniel Alves - Foto: ALBERTO ESTÉVEZ / POOL / AFP

Ex-lateral da Seleção Brasileira, Daniel Alves fez uma pregação em um culto evangélico na Espanha, sete meses após ter sido absolvido da acusação de agressão sexual. O ex-jogador participou de um congresso de jovens da Igreja Elim em Girona, e viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando sua pregação.

Desde dezembro do ano passado, Daniel vinha publicando textos religiosos em suas redes sociais, manifestando o desejo de seguir o caminho religioso e se tornar pastor. Agora, no vídeo da pregação, Daniel Alves afirma que a fé teve papel essencial em sua reconstrução pessoal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Naquele lugar, eu fiz um pacto com Deus: 'Meu Senhor, eu faço um pacto contigo'. Eu disse: 'Eu te servirei, mas tu cuidas da minha casa, cuida do coração das pessoas que não me abandonarem'", pregou Daniel durante o evento.

"Eu sou a prova da necessidade de ter fé", afirmou. O ex-jogador foi preso em janeiro de 2023, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona. Em 2024, a Justiça espanhola o condenou a quatro anos e meio de prisão.

Daniel Alves vira pastor em igreja na Espanha após prisão.



O ex-jogador reapareceu publicamente em um culto evangélico em Girona, cidade a 100 km de Barcelona.



"É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus." - disse Alves durante a… pic.twitter.com/Lp1593B8bS — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 27, 2025

No entanto, Daniel Alves foi liberado em março de 2024 após pagar uma fiança de um milhão de euros, permanecendo em liberdade condicional até ser absolvido no mês seguinte. A decisão final apontou insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Desde então, o ex-lateral de Bahia, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo tem mantido um perfil mais reservado, aparecendo publicamente apenas em eventos religiosos como o realizado em Girona, apontando uma mudança profissional.