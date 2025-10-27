Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIROU PASTOR?

Daniel Alves aparece pregando em missa na Espanha; veja vídeo

O ex-jogador está livre desde que foi absolvido das acusações de agressão sexual em abril de 2024

Marina Branco

Por Marina Branco

27/10/2025 - 15:27 h
Daniel Alves
Daniel Alves -

Ex-lateral da Seleção Brasileira, Daniel Alves fez uma pregação em um culto evangélico na Espanha, sete meses após ter sido absolvido da acusação de agressão sexual. O ex-jogador participou de um congresso de jovens da Igreja Elim em Girona, e viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando sua pregação.

Desde dezembro do ano passado, Daniel vinha publicando textos religiosos em suas redes sociais, manifestando o desejo de seguir o caminho religioso e se tornar pastor. Agora, no vídeo da pregação, Daniel Alves afirma que a fé teve papel essencial em sua reconstrução pessoal.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Algoz do Bahia relata perseguição: "Ameaçam minha família"
Bahia negocia compra de Nestor usando dívida do São Paulo; entenda
Sanabria, Ademir e Pulga: Bahia sofre com desfalques e joia pode ganhar chance

"Naquele lugar, eu fiz um pacto com Deus: 'Meu Senhor, eu faço um pacto contigo'. Eu disse: 'Eu te servirei, mas tu cuidas da minha casa, cuida do coração das pessoas que não me abandonarem'", pregou Daniel durante o evento.

"Eu sou a prova da necessidade de ter fé", afirmou. O ex-jogador foi preso em janeiro de 2023, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona. Em 2024, a Justiça espanhola o condenou a quatro anos e meio de prisão.

No entanto, Daniel Alves foi liberado em março de 2024 após pagar uma fiança de um milhão de euros, permanecendo em liberdade condicional até ser absolvido no mês seguinte. A decisão final apontou insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Desde então, o ex-lateral de Bahia, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo tem mantido um perfil mais reservado, aparecendo publicamente apenas em eventos religiosos como o realizado em Girona, apontando uma mudança profissional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão sexual Culto daniel alves

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniel Alves
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Daniel Alves
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Daniel Alves
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Daniel Alves
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x