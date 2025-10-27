VIROU PASTOR?
Daniel Alves aparece pregando em missa na Espanha; veja vídeo
O ex-jogador está livre desde que foi absolvido das acusações de agressão sexual em abril de 2024
Por Marina Branco
Ex-lateral da Seleção Brasileira, Daniel Alves fez uma pregação em um culto evangélico na Espanha, sete meses após ter sido absolvido da acusação de agressão sexual. O ex-jogador participou de um congresso de jovens da Igreja Elim em Girona, e viralizou nas redes sociais com um vídeo mostrando sua pregação.
Desde dezembro do ano passado, Daniel vinha publicando textos religiosos em suas redes sociais, manifestando o desejo de seguir o caminho religioso e se tornar pastor. Agora, no vídeo da pregação, Daniel Alves afirma que a fé teve papel essencial em sua reconstrução pessoal.
"Naquele lugar, eu fiz um pacto com Deus: 'Meu Senhor, eu faço um pacto contigo'. Eu disse: 'Eu te servirei, mas tu cuidas da minha casa, cuida do coração das pessoas que não me abandonarem'", pregou Daniel durante o evento.
"Eu sou a prova da necessidade de ter fé", afirmou. O ex-jogador foi preso em janeiro de 2023, acusado de estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona. Em 2024, a Justiça espanhola o condenou a quatro anos e meio de prisão.
Daniel Alves vira pastor em igreja na Espanha após prisão.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 27, 2025
O ex-jogador reapareceu publicamente em um culto evangélico em Girona, cidade a 100 km de Barcelona.
"É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou uma prova disso. Fiz um pacto com Deus." - disse Alves durante a… pic.twitter.com/Lp1593B8bS
No entanto, Daniel Alves foi liberado em março de 2024 após pagar uma fiança de um milhão de euros, permanecendo em liberdade condicional até ser absolvido no mês seguinte. A decisão final apontou insuficiência de provas para sustentar a condenação.
Desde então, o ex-lateral de Bahia, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo tem mantido um perfil mais reservado, aparecendo publicamente apenas em eventos religiosos como o realizado em Girona, apontando uma mudança profissional.
