Daniel Alves avalia assumir que cometeu abuso sexual | A TARDE

O ex-jogador Daniel Alves pensa em assumir, pela primeira, ter cometido abuso sexual sem consentimento contra uma jovem de 23 anos, que alega ter sido estuprada por ele. As informações são do portal 'El Spañol'.

Daniel já mudou sua versão dos fatos algumas vezes desde que as acusações começaram. Ao todo, foram cinco mudanças de depoimento. Em todas, Daniel declarou-se inocente.

Todas as vezes que sua defesa entrou com pedido de liberdade condicional foram negados. Seu ex-advogado, Cristóbal Martell, não conseguiu comprovar de forma contundente sua inocência. Ele, então, trocou de defensor e passou a ser representado pela advogada Inés Guardiola, de acordo com o Canal Cuatro.

Daniel Alves está detido desde o início de 2023 em uma penitenciária perto de Barcelona. De acordo com a legislação espanhola, o brasileiro pode, se for condenado, ficará na cadeia por até 15 anos. O julgamento deve acontecer entre outubro e novembro.