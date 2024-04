Daniel Alves nega suposta entrevista a jornal catalão; veja | A TARDE

Após deixar a prisão, Daniel Alves se pronunciou pela primeira vez em seu perfil no Instagram, neste sábado, 6, para negar que tenha dado qualquer entrevista ao jornal El Periodico.

"Não é verdade que concedi qualquer entrevista a qualquer meio de comunicação, nem vou conceder enquanto o processo judicial não estiver resolvido", disse o jogador na publicação.

O posicionamento aconteceu após o jornal catalão divulgar, na sexta-feira, 5, uma reportagem com declarações do brasileiro. Segundo o El Periodico, a suposta entrevista foi dada em um restaurante de Barcelona, enquanto o lateral-direita almoçava com um amigo.

Em algumas das declarações, o brasileiro teria dito ao jornal que está "tranquilo" e que não tem mais muito o que a fazer a não ser comparecer à Justiça às sextas-feiras para mostrar que não deixou a cidade de Barcelona.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro, em Barcelona. Ele deixou o Centro Penitenciário Brians 2 no dia 25 de março, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões). Ele passou 14 meses em prisão preventiva.

