Daniel Alves tem terceiro recurso negado e permanece preso na Espanha

O brasileiro Daniel Alves teve seu terceiro recurso negado pela Audiência de Barcelona nesta segunda-feira, 12, e segue em prisão preventiva sob suspeita de estupro em uma boate na capital catalã.

A decisão da instância mais alta da Justiça da Catalunha veio após a apresentação de um novo recurso pela defesa de Alves na última sexta-feira, 9. Desta vez, a defesa de Daniel Alves alegou que seus filhos e sua ex-mulher agora residem oficialmente em Barcelona, buscando garantir que ele não deixe o país enquanto aguarda o desenrolar do processo.

Segundo informações da imprensa espanhola, a ex-mulher de Daniel, Dinorah Santana, e os dois filhos do casal foram registrados na prefeitura de Barcelona, cumprindo um requisito legal necessário para comprovar residência na cidade

A juíza responsável pelo caso afirmou, em uma sentença anterior à desta segunda, que existe alto risco de fuga para o Brasil, por conta de negócios, residência e família no país.

O ex-lateral da Seleção Brasileira é acusado pelo Ministério Público de ter estuprado uma mulher espanhola de 23 anos em um banheiro de uma discoteca em Barcelona. Ele está detido no presídio de Brians 2 desde o dia 20 de janeiro. O jogador, no entanto, nega as acusações.