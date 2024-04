Daniel Alves vai receber o valor da fiança de volta? entenda situação | A TARDE

Daniel Alves deve receber de volta o valor que foi pago em fiança para libertá-lo da penitenciária na Espanha. O ex-jogador de futebol deixou a unidade prisional no início da tarde desta segunda-feira, 26.

O valor pago para que Daniel Alves deixasse a prisão foi de 1 milhão de euros, algo equivalente a R$ 5,4 milhões. Quem efetuou o pagamento da pendência foi o atleta Memphis Depay, atacante do Atlético de Madrid e amigo pessoal do brasileiro.

Para a CNN, o advogado Angel Vasquez explicou que o valor da fiança será devolvido para Daniel Alves, independentemente se ele for condenado ou inocentado, já que a quantia depositada é uma espécie de garantia ao Estado de que o jogador não irá fugir.

“A fiança vai ser devolvida posteriormente em qualquer caso, a menos que ele não cumpra as condições que foram impostas com a fiança para liberdade provisória. A antiga decisão (negar liberdade provisória) havia sido feita com base no alto risco de fuga que ele representa por conta da alta capacidade econômica”, afirmou.

De acordo com o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, o depósito da fiança foi confirmado às 11h30 da manhã no horário local