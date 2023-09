Danilo elogia Diniz e celebra proximidade com a torcida paraense

O Brasil já deu início a preparação para seu primeiro compromisso nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo contra a Bolívia traz expectativa ao torcedor paraense que sempre apoiou o time verde amarelo. O lateral-direito Danilo acredita que um bom trabalho trará a alegria e a confiança do apaixonado torcedor brasileiro na seleção.



"Espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho primeiramente vitorioso e que possa resgatar o orgulho do brasileiro, a vontade do brasileiro de ver e torcer pela seleção brasileira. Esse já era o objetivo antes e sempre foi. Quando o resultado não vem, gera um distanciamento. O objetivo é vencer, porque é bom pra gente se aproximar do povo brasileiro para gerar esse carinho, essa força", explicou o defensor em entrevista coletiva.

Danilo recordou que trabalha com Neymar na Seleção Brasileira desde 2010 e comenta sobre o assédio com um dos melhores jogadores do futebol mundial.

"Falava com ele no almoço que jogo com ele desde 2010 e desde então escuto: "Neymar, cadê você? Eu vim aqui só para te ver!" na porta dos hoteis. Todo mundo quer ver o Neymar jogando. O Neymar é um cara que sempre vi e gosta de jogar bola. Tava cansado, ele vai driblar, chutar no campo. A casa dele é a seleção brasileira, e tenho certeza disso. A gente espera que ele esteja no melhor nível, esteja alegre, que quando ele fica assim é difícil segurá-lo", comentou.

Um dos atletas mais experientes entre os selecionáveis, Danilo rasgou elogios ao treinador Fernando Diniz. Para ele, o comandante busca um bom ambiente para o desenvolvimento do trabalho.

"Realmente, ele tem razão quando diz que é difícil pouco tempo pra implementar uma ideia de jogo tão diferente do habitual. É um jogo de movimentação e pouco posicional, que estávamos acostumados aqui na seleção e na maioria dos clubes. Depende da disponibilidade de nós atletas e paciência para entender que não acontece do dia para a noite, paciência do externo pra entender que precisa de um tempo. É algo que depende de adaptação. O que mais gostei foi o que ele falou que gostaria que os seres humanos se sintam bem. É mais difícil quando os seres humanos não estão confortáveis. O Diniz é muito inteligente e certamente é alguém que vai ajudar muito nessa parte mental. Faremos de tudo para que ele se sinta o melhor possível para fazer um grande trabalho", disse.

Danilo retorna a Belém após 11 anos, quando disputou um superclássico das Américas contra a Argentina. Ele fala da motivação em estar perto do povo paraense que historicamente é apaixonada pela Seleção Brasileira.

"Calor humano e calor de temperatura... É muito satisfatório estar aqui. Fizemos um superclássico das Américas aqui há 11 anos. Me lembro que foi uma festa incrível, parou o hino e continuou à capela. Voltar aqui é muito legal, porque já na chegada do hotel com a entrada cheia, as pessoas emocionadas de ver a Seleção é algo que nos motiva. Dá ainda mais prazer de jogar pela seleção brasileira. Acho importante jogarmos mais no nosso país, com a nossa gente. Aumentar a sinergia. Sempre foi uma marca nossa. É nossa missão resgatar essa identificação com todo o povo, pois só faz bem para o brasileiro. O brasileiro tem muitos desafios diariamente e o futebol sempre foi uma válvula de escape muito importante, que dava motivação a todos em geral", concluiu.