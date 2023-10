De luto por Walewska, Brasil perde para a Turquia no pré-olímpico

Cinco horas após o anúncio da trágica morte da jogadora Walewska, a equipe de vôlei feminino brasileira entrou em quadra. Com semblantes tristes, as jogadoras entraram em quadra na madrugada desta sexta-feira, 22, e sofreram sua primeira derrota no Pré-Olímpico feminino de vôlei. Enfrentando a equipe líder da competição, a seleção brasileira foi superada pela Turquia por 3 sets a 0.

Quando olhamos apenas para os números, essa derrota é realmente um golpe duro. Mas a seleção ainda está no controle do próprio destino. Para conquistar uma vaga nos Jogos de Paris, elas precisam vencer a Bélgica e o Japão nas próximas partidas do Pré-Olímpico. As donas da casa, que ainda estão invictas, são agora as principais rivais. No entanto, as japonesas também têm um desafio pela frente contra a Turquia.

A equipe brasileira retorna à quadra na madrugada deste sábado, enfrentando a Bélgica às 4h, horário de Brasília. No domingo, encerra sua participação na competição jogando contra o Japão às 7h25.