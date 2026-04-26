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De última hora: Vitória ganha reforços para jogo contra o Athletico-PR

Dupla entra nos planos do Vitória para jogo deste domingo

Iarla Queiroz
Por

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Elenco do Vitória durante viagem
Elenco do Vitória durante viagem -

O Vitória chega com novidades para o confronto contra o Athletico-PR neste domingo, 26, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, 25, o elenco rubro-negro finalizou a preparação e confirmou que Erick e Ramon estão de volta ao grupo que viaja para a partida.

A dupla participou normalmente das atividades e viajou com o elenco, reforçando as opções da equipe para o duelo fora de casa.

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Retornos que mudam o time

Além de Erick e Ramon, o técnico Jair Ventura também ganha outra peça importante. O zagueiro Edenilson volta a ficar à disposição após cumprir suspensão aplicada pelo STJD.

Com isso, ele deve aparecer entre os titulares, ocupando a vaga de Nathan Mendes, que está fora por suspensão.

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Departamento médico cheio

Se por um lado há reforços, por outro o Vitória segue lidando com uma longa lista de desfalques. Renato Kayzer e Baralhas continuam em recuperação de lesão e não foram liberados.

O time ainda não conta com Pedro Henrique, Jamerson, Claudinho, Gabriel Vasconcelos, Mateus Silva, Riccieli, Camutanga, Edu, Rúben Ismael e Dudu, todos fora por questões físicas.

Time encaminhado

Com as opções disponíveis, a tendência é que o Vitória entre em campo com: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

O duelo entre Athletico-PR e Vitória está marcado para as 18h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Brasileirão.

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Brasileirão desfalques do Vitória ec vitória

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