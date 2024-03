De volta, Arcanjo e Léo Gamalho só perderam três jogos juntos; confira | A TARDE

De volta à disponibilidade do treinador Léo Condé, Lucas Arcanjo e Léo Gamalho somam uma sequência quase imbatível de jogos juntos. Desde o início da Série B de 2023, os atletas só perderam três jogos jogando lado a lado, são eles, Vila Nova, CRB e Criciúma. Na atual temporada, pelo Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o Vitória ainda não contou com os dois juntos.

Desde a chegada do centroavante no Leão, ele e o goleiro rubro-negro disputaram 23 jogos juntos, com somente três derrotas somadas, além de 15 vitórias e cinco empates. Assim, atuando em conjunto, somam um aproveitamento positivo de 72,4%.

A primeira derrota da dupla ocorreu contra o Vila Nova, na 16ª rodada da Série B, por 1x0, no dia 10 de julho. Dois meses depois, no dia 10 de setembro, os atletas voltaram a perder, desta vez para o CRB, por 6x0. Por último, o último resultado negativo veio contra o Criciúma, em oito de outubro, por 1x0. Ambas possuem um fator em comum: os jogos ocorrem fora de casa.

Desta forma, jogando no Barradão, Léo Gamalho e Lucas Arcanjo jamais perderam um confronto juntos. Este é um detalhe positivo para o torcedor rubro-negro, que pode contar com os atletas no próximo duelo do Campeonato Baiano, onde enfrentará o Barcelona de Ilhéus pelo jogo de volta da semifinal. Na partida anterior, o Leão bateu a Onça por 2x0, garantindo a vantagem para voltar à final do Baianão após cinco anos.