Decisão: Lakers e Pacers disputam final da 1ª edição da Copa NBA | A TARDE

Está decidido. Los Angeles Lakers e Indiana Pacers farão a final da primeira edição da Copa NBA, que será no sábado, 9, às 22h30, na cidade de Las Vegas. Para avançarem à decisão, as franquias precisaram deixar New Orleans Pelicans e Milwaukee Bucks pelo caminho. Os jogadores vencedores da inédita competição, irão faturar uma premiação de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões) cada.

As semifinais ocorreram nesta quinta-feira, 7, com a equipe de Indiana não tomando conhecimento da segunda melhor campanha da atual temporada regular da conferência leste e aplicando um placar de 128 x 119. Apesar da derrota, o título de cestinha do jogo ficou com o grego Giannis Antetokounmpo, que marcou 37 pontos e garantiu 10 rebotes. Pelo lado do Pacers, Tyrese Haliburton e Myles Turner foram os maiores pontuadores, com 27 e 26 pontos, respectivamente.

Já na conferência leste, detentor de 17 títulos de NBA, o Lakers não poupou esforços para avançar à mais uma final, dessa fez em uma nova competição, vencendo o Pelicans de forma avassaladora, com 44 pontos de vantagem, por 133 a 89. A noite foi propícia para o astro Lebron James, de 38 anos, que marcou 30 pontos e colaborou com oito assistências, assim como para o seu companheiro de equipe Anthony Davis, que conseguiu um duplo-duplo: 16 pontos e 15 rebotes. Pelo lado da equipe derrotada, nenhum jogador conseguiu atingir a casa dos 20 pontos marcados.

Na final, além das entregas do troféu de campeão e de MVP, os organizadores desembolsarão um valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões), para cada jogador do time vencedor. Já os 2º colocados, levarão 200 mil dólares (R$ 1 milhão) para casa.