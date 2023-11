Definidos os confrontos da pré-Copa do Nordeste; confira | A TARDE

A Copa do Nordeste de 2024 já tem os duelos da fase preliminar definidos. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou detalhadamente a fase conhecida como pré-Copa do Nordeste, que contará com 16 times batalhando por apenas quatro vagas na fase de grupos do maior torneio regional do Brasil.

O chaveamento da fase preliminar da competição utilizou como base o ranking nacional de 2023. Desta forma, a equipe melhor rankeada, CSA, irá enfrentar o pior classificado, Iguatu, e assim por diante.

Os melhores times no ranking terão o direito de jogar em seus domínios em ambas as vagas. Na primeira fase preliminar, a vantagem será de CSA, Sampaio Corrêa, ABC, Confiança, Altos, Juazeirense, Botafogo-PB e Ferroviário.

A Copa do Nordeste de 2024 será o pontapé inicial do futebol brasileiro no ano, e os duelos da pré-Copa estão previstos para os dias 7 e 14 de janeiro. A grande novidade na próxima temporada é que a competição não terá choque de datas com os estaduais, um antigo pleito das federações. Assim, a finalíssima está prevista para o dia 6 de junho.

Confira os duelos:

Vaga 1

CSA x Iguatu

Altos x Santa Cruz

Vaga 2

Sampaio Corrêa x Potiguar de Mossoró

Juazeirense x Moto Club

Vaga 3

ABC x Sousa

Botafogo-PB x Jacuipense

Vaga 4

Confiança x Retrô

Ferroviário x ASA