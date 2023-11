Com final em junho, calendário do Nordestão é divulgado; veja datas | A TARDE

O futebol nordestino já tem data prevista para o início da principal competição regional do país, a Copa do Nordeste de 2024. O calendário oficial da competição foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e contará novas equipes e aperfeiçoamento de seu formato, já que não haverão datas que choquem com o andamento dos nove Campeonatos Estaduais que acontecem simultaneamente na região.

O pontapé inicial para a disputa da “Lampions League”, como foi carinhosamente apelidada pelos fãs, está agendado para os dias 7 e 14 de janeiro, quando 16 clubes disputarão pela vaga na fase de grupos da competição na pré-Copa do Nordeste. Ao final da fase preliminar, o torneio irá se estender do dia 4 de fevereiro a 9 de junho.

Leia mais

>> Vai dar para o Bahia? Nota de corte para permanecer na Série A aumenta

>> Jequié anuncia Gabardo Júnior como treinador para o Baianão 2024

Para a edição de 2024 da Copa do Nordeste, a CBF realizou um planejamento estruturado para que não haja sobreposição de datas com os Estaduais, que acontecerão durante o período de 17 de janeiro até o dia 7 de abril. Ou seja, com 13 datas reservadas para suas respectivas disputas.







Confira as datas dos jogos do Nordestão 2024 7 de janeiro (domingo): Eliminatória da Copa do Nordeste

14 de janeiro (domingo): Eliminatória da Copa do Nordeste

4 de fevereiro (domingo): Copa do Nordeste

10 de fevereiro(sábado): Copa do Nordeste

14 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste

21 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste*

28 de fevereiro (quarta-feira): Copa do Nordeste*

6 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste*

13 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

20 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de março (domingo): Copa do Nordeste

27 de março (quarta-feira): Copa do Nordeste

10 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

24 de abril (quarta-feira): Copa do Nordeste

5 de junho (quarta-feira): Copa do Nordeste

9 de junho (domingo): Copa do Nordeste *De acordo com a CBF, as datas foram divididas em duas quartas-feiras, devido a sobreposição e necessidade de adequação com os dias já firmados das primeiras fases da Copa do Brasil.