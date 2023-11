Vai dar para o Bahia? Nota de corte para permanecer na Série A aumenta | A TARDE

O Campeonato Brasileiro de 2023 está chegando ao fim, e com isso, fica a dúvida: quem vai cair? Faltando seis rodadas para o final da competição, a disputa contra o rebaixamento está bastante acirrada, com uma diferença de apenas cinco pontos entre o 9º, Fortaleza, com 42 pontos, e o 17º colocado, Cruzeiro, com 37 pontos somados, seguido do Goiás, que vem logo atrás, na 18ª colocação.

A disputa contra o descenso engloba duas vagas, uma vez que Coritiba, 19º, e América-MG, 20º, já estão praticamente rebaixados, podendo alcançar 41 e 39 pontos, respectivamente, até o final do campeonato.

No momento, as equipes que correm maior perigo de rebaixamento são: Corinthians, Santos, Bahia, Vasco, Cruzeiro e Goiás. No entanto, como foi dito acima, a luta chega até Fortaleza, São Paulo, Internacional e Cuiabá, times que têm apresentado resultados melhores, mas que ainda estão abaixo da média para alcançar a nota de corte para garantir a permanência.

O tão almejado “número mágico” para escapar da queda comprova que a disputa tem excedido as expectativas. Isso porque, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação que garante 100% de certeza de permanência é a de 50 pontos.

Esse número comprova que a Série A de 2023 tem sido uma das mais difíceis dos últimos anos, já que desde 2014, a nota de corte para permanecer na elite variou entre 39 e 46 pontos, nos anos de 2019 e 2021, respectivamente.

Entretanto, é importante ressaltar que a probabilidade de rebaixamento para Série B com 46 pontos conquistados é mínima, de apenas 6%,279, portanto, é uma pontuação que poderá evitar o descenso.